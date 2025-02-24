日本、中國大陸綠能投資成長 支撐銅需求

街口投信分析，國際減碳共識雖然因川普政府退出巴黎協議受到影響，然而日本政府上周公布新的能源政策與2040年減少該國溫室氣體排放的目標，計劃到2040年再生能源將占日本電力結構的50%，以滿足電力成長需求，同時大力發展清潔能源產業。

根據英國Carbon Brief研究報告，2024年中國在清潔能源領域的投資金額達到9,400億美元，接近全球在化石燃料領域的投資1.12兆美元；並預期中國大陸清潔能源投資將持續快速成長至2025年。日本與大陸在綠能產業的持續投資可望帶動用銅需求。

地緣政治方面，花旗上周報告認為關稅使得銅在美國變得更有價值，Comex交易所和LME交易所的銅期貨價差可能會從目前的每噸800多美元擴大至每噸1,400美元，然而若美國在4月後擴大實施關稅可能會使國際貿易活動衰退並壓抑需求。

另外，埃及總統塞西前往沙烏地阿伯，討論阿拉伯國家對加薩地帶的重建計劃，其中可能包括撥款用於該地區高達200億美元重建項目，可望提振大宗原料需求。