環境部舉辦 AIR 2025 導入國際新知經驗擴大公民參與

環境部於2月24日至25日舉辦「AIR 2025：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，環境部表示，此次論壇有兩大項亮點，包括導入國際新知以及擴大公民參與。環境部長彭啓明表示，環境部將成立人工智慧與資料治理中心及空氣品質監測與預報中心，精進空污智能環境治理，藉此邁向永續淨零與智慧綠能發展。

環境部指出，此次特別邀請到日本環境省、美國加州南岸空品管理局官員及國際專家學者分享空污管理與AI發展技術經驗，同時深入討論民眾關切空品改善議題，為未來的新空氣品質政策白皮書提供創新思維。

彭啓明指出，推動2030年溫室氣體淨排放量減量目標較2005年減少28±2%，減碳對空氣污染影響效益應納入評估，朝向PM2.5年平均濃度10微克/立方公尺以下邁進，民眾的習慣改變扮演相當重要角色，本次論壇在聚焦許願池與公民咖啡館意見，發現社會大眾期待強化公私協力，認知也需要結合科學，才能助力政策推動，為回應此需求，環境部將成立人工智慧與資料治理中心及空氣品質監測與預報中心，精進空污智能環境治理，藉此邁向永續淨零與智慧綠能發展。

環境部說明，此次論壇邀請美日政府代表與學術專家，包括日本環境省環境管理司副司長Suki Kuroda、加州南岸空氣品質管理局（SCAQMD）Program Supervisor Sam Wang、愛荷華大學的Greg Carmichael教授、田納西大學的傅新義教授、美國喬治亞理工學院的Nga Lee（Sally）Ng教授等人，共同分享大氣成分分析、氣膠形成機制、污染管制經驗及AI技術的應用，探討空氣污染治理的最新技術與政策發展趨勢，進一步優化治理策略。

此外，環境部依據「好空氣許願池」及「好空氣公民咖啡館」各界所提出的建言，彙整出「空氣品質管理」、「工業空氣污染管理」、「交通空氣污染管理」及「民生及逸散性空氣污染管理」等四面向論壇議題，邀請專家學者、公民團體、企業界代表及政府機關，聚焦探討未來空氣品質政策藍圖。

環境部說，透過好空氣許願池和好空氣公民咖啡館等活動，已成功蒐集各界的意見，今天再透過深入討論並將這些想法逐步聚焦轉化為具體政策。未來，將制定新空品政策白皮書，做為第三期空氣污染防制方案核心，定期檢視政策成效，確保空氣品質持續改善。

環境部感謝所有與會者的熱情參與，並期待藉由此次論壇的成果，能夠為臺灣創造更健康宜居的環境，達成全體公民共享的清淨空氣願景。