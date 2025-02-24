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俄烏和平協議尚未取得共識 美國政策重塑全球能源版圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，2月中旬以來，由於美國川普政府試圖主導促成俄烏和平協議，市場正在等待談判進展與對俄制裁的明朗，分析觀點認為和平協議內容可能包括放寬對俄能源出口制裁，因而壓抑油價；另一方面，俄羅斯南部的里海油管受襲擊導致哈薩克區域對外輸出供應量減少38萬桶/日；高盛上周報告認為，即使俄烏和平協議使俄羅斯制裁放寬，不太可能帶來石油供給的大幅增加，因為俄羅斯原油依然遵守OPEC+ 900萬桶/日的減產目標限制。

美國部分地區的極端寒冷天氣提振取暖燃料的需求，並導致油氣井凍結導致產量下降，美國天然氣期貨價格上周三（19日）創下25個月新高；美國餾分燃料油四周平均供應量上周升至430萬桶/日，為2022年3月以來的最高水準。

川普政府支持並放寬石化行業監管，美國上游煉油商正準備尋找重質酸性原油的替代來源，並可能生產更多國內原油以避免關稅衝擊。在美國之外，日本石油探勘公司（Japex）總裁上周受訪表示，將優先在2030年之前對石油和天然氣勘與生產（E&P）進行投資，有別於2022年Japex所設定的再生能源業務與碳中和轉型目標。

該公司認為川普政府的能源政策增強了石化業務的可預測性和穩定性，有利於營運獲利。顯示美國政府放寬石化行業並反對減碳政策的立場已經逐漸影響全球企業投資方向，並可能帶動原油需求成長。

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