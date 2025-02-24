跟進韓國禁下載DeepSeek？數發部：與個資委員會討論

韓國個人資料保護委員會宣布DeepSeek暫停服務及下載，數發部長黃彥男表示，台灣基於資安考量，公部門已禁用，個資面向還在評估中，後續會與個資委員會籌備處討論，若行政院決定跟進韓國做法，數發部會配合。

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務，受到各界關注，但也引發資安、個資等疑慮。

韓國個人資料保護委員會已於2月15日下午6時起，暫停DeepSeek推出的生成式AI服務，要求這家公司依韓國法規改善個資保護相關措施後，才能重啟服務。

台灣方面，行政院基於防範公務機關資安風險等考量，已宣布公務機關立即全面禁用DeepSeek AI服務，包含雲端服務、APP及地端下載等方式，公務機關皆不得使用。不過考量適法性與可行性等影響因素，目前未進一步限制業者提供民眾下載及使用。

黃彥男今天出席「我國運用數位貢獻創造國際外交空間國際記者會」，會前接受媒體訪問談及是否跟進韓國禁止DeepSeek。

DeepSeek使用上有3種形式，包括網頁版使用服務、APP下載到手機或是電腦，或是下載DeepSeek在封閉環境中使用（地端使用）。黃彥男說明，韓國主要禁止的是APP下載，並沒有禁網站或是地端運用，這部分台灣還在評估。

黃彥男表示，DeepSeek確實有資安風險，經過很多評測後，認為風險蠻嚴重的，因此從資安角度禁止公部門使用，至於個資層面，韓國從此角度禁止，但數發部還在評估中，也會跟個資委員會籌備處討論，如果行政院決定要跟進，數發部會配合，但這並非數發部可以決定。

數發部轄下國家資通安全研究院近期完成DeepSeekAI離線下載模型的資安測試，並在網站公布結果，評估重點包含模型安全防護機制、越獄攻擊（Jail-breaking）防禦能力，以及在不同應用情境下的潛在資安風險。

資安院表示，這次測試採用自主開發500筆的AI模型越獄攻擊題目進行測試，針對4類攻擊類型，模型正確防禦比率偏低；DeepSeek AI確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗，DeepSeek AI模型更新時，可能帶來更多不確定風險，不要因一時低價為理由選用。