建物強制設光電 4類排除

內政部日前預告建物強制設置太陽光電規定，未來新建或增改建建築面積達一千平方公尺（約三百坪），每廿平方公尺（約六坪）需設置一瓩（kW）光電，同時設排除條款，四大類建築可免依規定設置光電設備。

四大類建築包含宗教殯葬類、製造危險物品類、受光不足建築、其他特殊用途或構造經經濟部認定。內政部表示，新規預告六十日，蒐集各界意見；至於何時上路，後續將由行政院核定。

根據內政部草案，新建建築物建築面積達一千平方公尺以上，或建築物增建、改建時屋頂增加、變更或建築面積達一千平方公尺以上時，就列入強制設置太陽光電對象，每廿平方公尺應設置一kW，即至少五十kW，與內政部先前研商會中所提版本一致。

草案規定，為符合法定裝置容量，太陽光電設備可設置在屋頂、雨遮及地面等處，不限於屋頂。

草案也明定四大排除條款。首先是宗教殯葬類（建築技術規則規定的Ｅ類建築），考量信徒聚會、殯葬場所有其文化特殊性，強制設光電恐對於信仰、景觀造成衝擊，因此排除適用。其次是危險物品類（Ｉ類建築），指供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所，若強制設光電恐有公共安全疑慮。

第三是受光條件不足，導致全年發電量低於標準的建築，經過能源署指定專業機構出具發電量模擬評定報告書，可免依規定強制設置光電。各縣市因地制宜，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭、花蓮全年發電量未達五四三度，台東未達五七九度，其餘縣市未達六二五度者，皆排除適用。

最後是個案認定，因特殊用途、構造系統或其他不可歸責因素導致無法設置，可經經濟部認定設置光電「確有困難」，也能排除適用。

立法院二○二三年六月三讀通過「再生能源發展條例」，規定建築物新建、增建、改建達一定規模，除了特殊狀況外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，何謂一定規模、一定裝置容量，則由內政部訂定子法。

內政部針對此案前後召開八次研商會議、將近一年半討論，環團希望強制設置太陽光電的面積規模可再下降至三百平方公尺，一度也傳出五百平方公尺的折衷版本，不過內政部預告版本仍維持一千平方公尺。