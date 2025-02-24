太陽光電衝刺設置量 經濟部三路並進

利空經濟數據齊發，美股四大指數上周五收盤同步下挫，台指期夜盤反映美股一路下殺，本周台股跟跌命運是否難避免？分析師表示，市場對美國經濟未來擔憂，由於川普關稅政策還未定案，只要一有風吹草動，都可能導致投資人先跑再說，本周台股可關注外資態度，外資期貨淨空單維持2萬5千口，對台股態度不空，是大盤指數的保障。

2025-02-23 10:00