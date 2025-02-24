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太陽光電衝刺設置量 經濟部三路並進

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟部。 聯合報系資料照
經濟部。 聯合報系資料照

為推動再生能源，行政院指示經濟部三路並進，推動太陽光電，包含啟動「公對公」協調機制、給予屋頂型光電獎勵、建立輔導溝通平台。

經濟部指出，為加速設置太陽光電，持續透過跨部會合作取得土地，也加大設置量能，將三路並進。

首先是精進光電推動程序，今年將啟動公對公協調機制，中央與地方建立溝通管道，把能夠協商、審議的部分都先處理好，再讓開發商進場，降低弊端；既有案件採明確審查標準，並由內政部建立空間治理，協助可行區域。

其次是建立屋頂型獎勵機制，針對小型案件給予獎勵，鼓勵設置；針對大型新建物則採強制規定，建築面積達300坪以上須強制設光電，內政部今年著手法制作業，已預告相關草案，預告期60日，最後再由行政院核定上路時間。

最後是建立申設輔導及溝通平台，包括單一窗口輔導、大型案件管控平台、地方溝通平台等。

內政部 太陽光電 經濟部

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