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中油：明日起汽、柴油價格不調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起，汽、柴油價格不調整。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起，汽、柴油價格不調整。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及0.7元。

台灣中油表示，本周受俄烏地緣政治動盪影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.072元，漲幅為0.08%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及0.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.7元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及0.7元，國內汽、柴油價格皆不調整。

中油 機制 油價

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