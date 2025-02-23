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地緣政治台廠馬來西亞擴點 布局搶攻印度伊斯蘭市場

中央社／ 檳城23日電

美中競逐角力，牽動地緣政治風險和全球供應鏈重組，馬來西亞成為國際大廠調整布局樞紐，人才匯聚成主要誘因，除了半導體，電機電子、智慧物流、伺服器、資料中心、雲端軟體服務等新興產業紛紛擴點，台商也積極插旗，藉此前進印度或伊斯蘭市場。

馬來西亞檳城工業區積極招商引資，包括美國、中國、歐洲、日本、台灣、韓國等企業紛紛在當地擴大投資。檳城市區也大興土木，社區大樓和高檔飯店高聳林立，主要幹道各品牌車款和摩托車川流不息，熱鬧的街廓裡，各族裔面孔和社會各階層人士熙來攘往。

熟知馬來西亞政情的當地人士向記者分析，馬來西亞秉持政治中立原則，一方面在安全議題上與美國相對親近，另一方面在經濟上大力招攬全球和中國廠商投資，近年美國和中國激烈角力，牽動全球供應鏈挪移，越來越多歐美企業在馬來西亞擴大規模。

他引述當地物流業者談話指出，中國出口到東南亞的貨物運費，到泰國和馬來西亞相對便宜，這也是馬來西亞成為國際轉運重要樞紐的原因之一。

人才多元地理位置佳 馬來西亞扮國際供應鏈要角

觀察全球大廠和台商擴大投資馬來西亞的誘因，駐馬來西亞代表葉非比觀察指出，馬來西亞教育制度健全、人力素質佳，融合多元文化背景，當地員工具備多種語言能力，此外當地政府法規透明、社會穩定，國際大廠願意前來投資，全球供應鏈布局是首要考量，廠商可以馬來西亞為樞紐，就近向其他東南亞國家和中東等伊斯蘭國家出貨。

測試介面廠穎崴在2023年5月在檳城設立業務及技術服務中心，穎崴東南亞區業務工程師Alex Tan向記者說明，馬來西亞鄰近中國、新加坡和台灣，在美中貿易競逐下，馬來西亞已成為中國企業轉移海外的重要據點。

智慧物流伺服器等新興產業進駐 台商當地投資有成

台商在馬來西亞投資的產業項目，葉非比指出，近年來除了半導體產業，包括電機電子、智慧物流、伺服器、資料中心等新興產業逐步在馬來西亞擴點，此外雲端軟體服務大廠，也陸續進駐。

葉非比引述數據指出，目前台灣是馬來西亞第8大投資夥伴，自1980年代起到2024年9月，台灣在大馬投資規模累計達到152億美元，目前約有1700家台商在馬來西亞投資，其中檳城約有600家台商進駐，累計投資額27億美元。

葉非比說，在檳城除了台灣半導體封裝測試廠日月光外，台商進駐產業項目還包括電機電子、金屬、化學、機械工業等。

此外，日月光半導體積極在檳城擴廠，日月光東南亞區總裁李貴文（Lee Kwai Mun）表示，檳城40多年來大力發展半導體產業，當地跨國企業已超過350家，相關中小企業供應鏈超過4000家，已形成完整的半導體供應鏈聚落。

李貴文指出，檳城半導體業占全球半導體產業營收比重約5%，占檳州整體國內生產毛額（GDP）比重達45%，目前日月光馬來西亞廠區員工約3300名，未來幾年將倍增至超過6000名。

相較於國際大廠，葉非比分析，在馬來西亞投資的台商多屬於中小企業，通常是國際大廠所屬供應鏈一環，台商按照主要客戶布局需求，在馬來西亞投資落腳。

雖然檳城人才匯聚是吸引台商投資的最大誘因，但檳城設廠空間漸趨飽和，葉非比表示，台商在吉隆坡和柔佛州等地已有規模，目前已有部分台商前往吉打州（Kedah）布局。

駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智建議，馬來西亞匯聚多元族裔，適合擔任跨國貿易溝通調度要角，台商可在當地積極培育人才，有助前進布局印度和伊斯蘭市場。

半導體 台商 馬來西亞

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