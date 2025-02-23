中油：汽柴油24日起不調整 95無鉛汽油每公升31.3元

俄烏地緣政治動盪，導致國際油價上漲。台灣中油今天表示，持續以亞鄰國家最低價與平穩措施運作，24日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整，國內發油量最大的95無鉛汽油維持每公升新台幣31.3元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元。

中油表示，受俄烏地緣政治動盪影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價上漲0.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.072元，漲幅為0.08%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及0.7元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.7元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施。

中油指出，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及0.7元，國內汽、柴油價格都不調整。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及0.7元都由中油吸收。今年累計至1月底止，中油共吸收約18.72億元。