在野立委：撥補再多都是黑洞

今年總預算在野聯手刪除撥補台電一千億元，立院經濟委員會在野立委批，錯誤能源政策是釀成台電虧損主因，賴政府不調整，撥補再多一樣都是黑洞。

國民黨立委楊瓊瓔表示，台電財務黑洞正是來自花高價買綠電，以及倉促廢核電的能源政策錯誤，電力政策「又貴又缺又錯」。去年底她質詢時就揭露，一一二到一一四年度，台電要花約三八○○億元購買風電和光電，且三年度購電成本都是一度五點四元左右，政府宣示「綠電購電成本會降」根本沒做到。

國民黨立委呂玉玲也說，要改善台電的營運狀況，其中關鍵就是調整能源配比，「用全民的納稅錢補貼台電不是義務」。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，反對再撥補一千億給台電，政府應該先回頭解決台電造成虧損的原因，包含「便宜的核電為何不用？」「綠電買太貴」等核心問題。