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梁啟源：能源轉型代價 民眾付高電價

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
政府強調落實國家第二次能源轉型，依法朝非核家園邁進，是政府的責任。圖為高雄興達火力電廠外太陽能發電設施。圖／本報系資料照片
政府強調落實國家第二次能源轉型，依法朝非核家園邁進，是政府的責任。圖為高雄興達火力電廠外太陽能發電設施。圖／本報系資料照片

台電雖然連續三年調漲電價，但去年財報還是虧損，分析台電各項成本結構後發現，台電負擔高價購入電力是去年虧損重要的原因。專家點出，這跟政府能源轉型有很大的關係，因為廢除了發電成本最低的核電，改以昂貴的天然氣及再生能源取代，導致了台電與消費者雙輸的結果。

中央大學管理講座教授梁啟源指出，不僅國際燃料價格回跌，台電這三年來也已調漲了四次電價，累積漲幅三、四成之多，成本下降、調漲售價，但台電依然虧損，這與政府的能源轉型有很大的關係。他說，廢除發電成本最低的核電，但以發電成本較高的天然氣及太陽光電及風力發電替代，成本一定飆高，政府能源政策的代價就是台電承擔虧損、消費者承擔高電價。

台電去年、今年各爭取一千億元預算補貼虧損，均未獲立法院，梁啟源表示，恐怕今年四月電價會因為台電驚人的累積虧損，且沒有拿到補貼而再度調漲，他認為造成電價高漲的根本原因在於能源政策，高電價是堅持廢核的結果。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，還有一個讓台電擺脫虧損的方法，就是核二、核三延役，核電一度電成本一點四二元，核二、核三共四個機組一年發電三百一十二億度，去年電價平均一度三點四八元，核二、核三延役發電一年可以讓台電多賺六百四十二億元的收入，台電三年來累積虧損的四千六百六十億元，幾年內就賺回來。

台電 調漲 電價

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