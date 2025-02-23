學者分析財報…台電大虧 因高價買電

台電日前公布二○二四年財報，稅前虧損四百一十一億元，營運連續三年虧損，且台電評估今年恐將繼續虧損。不過，根據台電最新出爐的二○二四年自編決算，每度電燃料成本已大減兩成，為何台電去年還是虧損四百一十一億元？專家分析，問題出在台電「購入電力」單價太高，成為台電去年虧損的主因。

二○二二年初爆發俄烏戰爭，引發天然氣價格飆漲，燃料煤也飆高價，台電當年度立即轉盈為虧，二○二二年虧損二二七二億元、二○二三年虧損一九七七億元，台電隨後也調漲國內電價，反映燃料成本。

根據台電決算報告的成本分析，二○二二年每度售電成本中的燃料支出二點六○四二元，二○二三年增加至二點六一六三元，二○二四年則降至二點○八八九元。換句話說，去年的燃料成本單價，還較前年大減百分之二十，顯見國際燃料價格對電價的壓力已經大為減輕。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸分析，台電近幾年的虧損，不僅來自於國際燃料價格上漲這件事，還有其他原因。問題就出在台電向民營火力發電廠的購電，以及再生能源的購電價格，都遠高於台電自發電力價格。

他分析，台電自民營火力發電廠購買電力每一度要價三點四六元，但台電自己的火力發電成本才二點八七元，以向民營電廠買了四百五十億度電來計算，台電成本多花了二百六十五億元。

台電買電單價高 製表／陳儷方

學者：全年買電額外支出600億元

再生能源也是同樣情形，台電自發光電成本每度三點九四元，風力發電成本四點四元；台電購入的光電成本四點八七元，風力發電成本六點五九元，光電比台電自發的貴了○點九三元，風電比台電自發的貴更多高達二點一九元。

葉宗洸指出，去年光電、風電的購電量，分別是一百四十五億度及九十三點五億度，計算下來，台電購買光電及風電額外支出的費用就高達三百四十億元，而購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過六百億元。很顯然地，台電高價向民間發電業者買電，正是去年虧損的真正主因。

台電：虧損是因電價低

台電回應，去年虧損的原因仍是因為電價偏低，現在民生用電電價每度平均二點七七元，低於售電成本約一元。燃料成本占電價成本大宗，國際燃料價格雖有回落，但仍處於高檔，近期燃料價格仍高於俄烏戰爭前水準。