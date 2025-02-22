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經典賽／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊9：1電翻南非首勝到手

新興市場成長動能具韌性 投資機會多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

AI投資熱潮持續推動港股大漲，引領新興股市表現。中國國家主席習近平出席民營企業座談會並發表談話，政治面訊息偏多，網路巨擘阿里巴巴上季財報亮眼，同時表示未來三年在人工智慧基礎建設上的支出將超過過去十年，提振投資人對中國科技產業的投資信心，引領科技、消費耐久財類股與港股大盤走強，恒生指數突破去年10月高點價位，陸股則由電信業務、信息技術等類股領漲走揚。

富蘭克林證券投顧表示，美國對中國進口商品加徵10%關稅，中國也宣布對特定美國進口商品加徵關稅以為報復，不過對中國而言由於許多出口管制、制裁、關稅都已發生，因此中國市場關注重點將是國內領域，DeepSeek問世強化市場對於中國AI領域保持競爭力的信心，同時也提振市場情緒，後續官方若能在政策推動上更加積極，應能有助中國市場延續反彈走勢，短線可先留意3月份兩會政策動向。

富蘭克林證券投顧指出，印度經濟的結構性成長前景仍然十分完好，各種跡象均顯示2024年經濟放緩是暫時性的，預期隨著政府支出再次回升、中產階級減稅計畫、印度央行降息等寬鬆財政與貨幣政策發酵，將推動2025年經濟成長動能有所改善，這將有利於實現更好的企業獲利成長。印度在未來幾年將繼續作為引領全球成長動能最為強勁的主要經濟體，其中消費與消費升級，蓬勃發展的數位經濟及其受益者，以及結構性醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。

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