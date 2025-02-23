今年GDP增幅估逾3% 可能較先前目標3.29%微幅下調

行政院主計總處26日將召開國民所得評審會議，公布2025年最新經濟成長率預測。由於受到美國總統川普新政上路，以及俄烏戰爭、中國大陸經濟復甦等不確定因素影響，原先預估2025年經濟成長3.29%可能會微幅下調，但「保3」應是毫無懸念。

由於川普已放話將對半導體課徵25%關稅，外界預期川普關稅大刀已揮，又加上川普強調製造業回流，屆時若台廠赴美投資，恐削弱我國民間投資動能，我國2025年的外貿出口、民間投資經濟成長率預測皆恐遭下修。

主計總處官員表示，主計總處在召開評審會議時，亦會一併納入企業法說會釋出的企業整體資本支出規劃和最新財務資訊，這些因素也都會影響民間投資的部分調整。

我國經濟成長率預測

同時，26日主計總處也會一併公布2024年我國經濟成長率。由於新興科技應用需求強勁，半導體廠商投資力道續強，使得去年第4季資本形成（包括固定投資與存貨變動）明顯優於預期，再加上出口持續活絡，主計總處今年1月概估去年第4季經濟成長率1.84%，較去年11月預測數1.72%增加0.12個百分點。

主計總處官員提及，在去年第4季經濟成長率上修至1.84%的情況下，預期也同步推升去年全年GDP站上4.3%，較去年11月預測數4.27%，增加0.03個百分點，可能為近三年最高，也有機會重返亞洲四小龍之首，但實際狀況將於26日國民所得評審會議後，由主計長陳淑姿公布。

主計總處官員分析指出，半導體廠商投資力道強勁，近年國內廠商積極擴充高階製程跟封測產能，機械設備投資尤其強勁。商品出口部分，我國半導體跟資通訊產業積極擴充國內產能，加上新興科技應用需求暢旺，帶動電子跟資通訊兩項優勢產品出口持續擴增，這是我國商品出口優於預測的主要原因。