快訊

經典賽／首戰燒9投調度麻煩？ 曾豪駒認了：會有一些考量

獨／前所未見 國軍官媒披露美現役少將出席我漢光兵推

還在等奶奶回家…忠犬守靈堂「送最後一程」不肯走 滿臉淚痕背影曝光

就業金卡核發數突破1.2萬 經濟領域最多科技居次

中央社／ 台北22日電

面對科技快速進步，人才成為厚植國力的根基，國發會推出就業金卡，祭出誘因希望延攬更多優秀人才落腳台灣。根據統計，截至2024年底，就業金卡核發數量突破1.2萬，達1萬2082人次，年成長34.8%；按領域觀察，仍以經濟最多、科技居次。

國發會為了強化延攬外國專業人才，簡化申請工作、居留程序，增加長期留台誘因，協同相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，並端出「就業金卡」措施。

就業金卡於2018年2月8日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件，在有效期間內提供符合資格的外國人才可自由尋職、就職及轉換工作的便利性。

政策持續推展之下，就業金卡核發數量穩定成長，截至2022年5月底，累計許可人次突破5000關卡，達5140人次；並於2024年5月底，突破1萬大關，達1萬198人次。

根據國發會最新公布數據，截至2024年12月底，就業金卡共核發1萬2082人次，年成長逾3成。

進一步觀察就業金卡核發狀況，若按領域分，以來自經濟領域、占比46%最多，其次是科技領域占18%，而後依序是教育15%、金融6%、文化及藝術6%、數位6%。

至於就業金卡持卡人國別，以美國占比25%最多、香港12%居次、日本8%排名第3，也有不少來自印度、英國、新加坡及加拿大。

為全球競逐人才之際，政府持續強化攬才措施，立法院新會期即將開議，行政院也將優先推動外國專業人才延攬及僱用法等相關修正草案，以達到支持產業發展的目標。

國發會

延伸閱讀

阿嬤怕你餓！ 韓式嫩豆腐鍋吃到飽「學生、長者399元」證件優惠 30種韓國料理供應、滿滿牛豬雞無限爽吃

去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設

台中新光三越封鎖不能取物點財損 市府：需建築師簽證

AI助攻提振出口 國發會：2025年經濟成長率上看3.29%

相關新聞

周杰倫嘉年華嗨翻 拉抬去年第4季演唱會經濟規模創高

2024年底，一場承載青春與回憶的「嘉年華」登場，藝人周杰倫歌聲伴隨之下，不少歌迷沉浸於音樂中。天王天后相繼舉行演唱會，...

跟進泰勒絲經濟學 高雄3策略促巨星來台拚出57億產值

後疫情時代，美國流行天后泰勒絲巡迴演出，為美國帶來約57億美元的經濟效益，遠高於全球50國GDP加總。「泰勒絲經濟學」一...

美股挫輝達跌逾4% 法人：台股恐出現高檔震盪壓力

美股週五挫跌，費半指數跌3.28%，輝達跌逾4%，台股21日漲242.79點，24日開盤恐逢高檔震盪壓力，法人分析，市場...

「新新併」將完成最後一哩路 台新金勞資協商提4大讓步

台新與新光金合併的「新新併」最後一哩路即將完成！新新併送件到金管會迄今之所以遲未結果，最重要的問題在於勞資協商尚未達成共識。不過，知情人士透露，勞動部已在農曆年前出手協助台新金、新光金和新光銀工會的勞資協商，有了勞動部進場助陣，「新新併」進度加速。

法人預測金價漲破3000美元 專家指今年有3利多1風險

國際金價持續攀升，有投資專家認為，2025年金價有機會挑戰3000美元，高盛更是上調年底金價預測至3100美元，主要理由是各國中央銀行黃金需求持續成長。國際金價每盎斯3000美元的整數大關已不是關，各投資機構紛紛上修對金價看法。不過，金價後市真的是萬里無雲嗎？

吳東亮籲組企業國家隊 擴大對美投資

川普二點○時代來臨，工商協進會理事長吳東亮呼籲，政府應該成立「國家隊」整合戰力，不要讓企業單打獨鬥，他也呼應電電公會理事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。