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美股挫輝達跌逾4% 法人：台股恐出現高檔震盪壓力

中央社／ 台北22日電
美股週五挫跌，費半指數跌3.28%，輝達跌逾4%，台股21日漲242.79點，24日開盤恐逢高檔震盪壓力。 示意圖／AI生成
美股週五挫跌，費半指數跌3.28%，輝達跌逾4%，台股21日漲242.79點，24日開盤恐逢高檔震盪壓力。 示意圖／AI生成

美股週五挫跌，費半指數跌3.28%，輝達跌逾4%，台股21日漲242.79點，24日開盤恐逢高檔震盪壓力，法人分析，市場仍持續關注川普關稅政策走向，及下週登場的輝達財報。

台股21日漲242.79點，收在23730.25點，成交值新台幣3911.35億元，三大法人合計買超167.66億元。

美國公債殖利率大幅下滑，凸顯市場對經濟趨緩的憂慮，美股週五挫跌。道瓊工業指數終場下跌748.63點，或1.69%、標準普爾500指數下跌1.71%、以科技股為主的那斯達克指數下跌2.2%、費城半導體指數下跌3.28%。

台積電ADR（美國信託憑證）下跌0.93%，收198.24美元，跌破200美元關卡；輝達（NVIDIA）跌逾4%，收134.4美元。

業界推估，輝達股價重挫壓力仍源自於DeepSeek問世，其宣稱以較不先進、較少的晶片就能訓練強大的AI模型，恐顛覆AI人工智慧產業高投資高效能的認知，輝達股價在1月27日曾一度大跌17%，但之後已收復大部分跌幅，週五跌勢略為明顯。

外電報導，輝達執行長黃仁勳20日在與合作夥伴DDN預錄的訪談影片表示，輝達股價對DeepSeek的劇烈反應，源於投資人對DeepSeek進步的解讀錯誤。

他說明，實際上，DeepSeek對輝達而言是一個利多，因為AI的後訓練（post-training）階段才是關鍵，將帶動對輝達晶片的需求是不減反增。

投顧分析師指出，DeepSeek推出後，對AI手機、AIPC與NB、標準型伺服器等需求復甦帶來憧憬，消費性電子族群陸續展開反彈，復甦產業包括網通、工業電腦、被動元件等，工業電腦搭上邊緣運算題材股價走強，而微軟、Google、Meta、亞馬遜等美國4大CSP（雲端服務供應商）資本支出非但沒受到DeepSeek影響，反而繼續加碼，市場不必過度悲觀。

輝達預定26日美股盤後（台灣時間27日清晨），公布截至1月26日止的年度第4季財報。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，市場仍持續關注川普關稅政策，以及下週將登場的輝達財報，雖然DeepSeek讓AI產業生態出現多元化發展，然全球AI應用加速、訓練成本的下滑本，以及有利邊緣AI發展，一直是AI發展途徑的預期趨勢，今年初輝達宣布推出個人桌上型AI超級電腦Project DIGITS，進軍邊緣AI市場的布局，有望挹注輝達伺服器、筆電代工與工業電腦等相關供應鏈營運。

AI 台股 輝達

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