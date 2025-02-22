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周杰倫嘉年華嗨翻 拉抬去年第4季演唱會經濟規模創高

中央社／ 台北22日電
周杰倫「嘉年華」世界巡演視覺繽紛華麗。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫「嘉年華」世界巡演視覺繽紛華麗。圖／杰威爾音樂提供

2024年底，一場承載青春與回憶的「嘉年華」登場，藝人周杰倫歌聲伴隨之下，不少歌迷沉浸於音樂中。天王天后相繼舉行演唱會，歌迷大飽耳福之際，也催出「演唱會經濟」，主計總處指出，去年第4季臨時公演規模值飆出歷史新高，也順勢拉動旅宿、餐飲等消費

2024年第4季，是許多歌迷的幸福時光。「劉太太」們心目中永遠的男神劉德華，睽違11年，再次來台開唱；香港天王郭富城火熱開演、又唱又跳，更以14首國語經典曲目施展「回憶殺」，暴擊歌迷心臟；天后張惠妹攻蛋，壓軸神曲「三天三夜」直接讓現場氣氛嗨到最高點，還一度引發「類地震」，掀起討論。

此外，亞洲天王周杰倫舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，成了首位在大巨蛋演出的歌手，4場演唱會共15萬張門票，5分鐘內售罄。根據售票系統統計，周杰倫門票開賣當下，最高同時上線89萬人，足見天王威力。

大咖藝人攻蛋演唱，粉絲自然力挺，不少人特別搭車北上，一睹偶像風采。

「去年第4季演唱會效益蠻明顯的，除了娛樂消費，也會帶動零售、住宿、交通」，主計總處簡任視察王翠華表示，除了重量級藝人紛紛舉辦演唱會，尤其當巨星多年沒有來台開演唱會，歌迷會更加瘋狂，「門票不管多貴，都是秒殺」。

王翠華指出，若要看演唱會的經濟效益，最直接的指標是娛樂消費中的「臨時公演」，此類涵蓋演唱會、音樂展演、戲劇類，但以演唱會占比較高，帶動周邊經濟的效果也更強。

王翠華進一步表示，早年演唱會活動沒有那麼多，但隨著經濟穩定成長，民眾愈來愈願意在娛樂、文化等項目消費，從趨勢看來，臨時公演規模值逐步往上。

儘管COVID-19疫情爆發，一度重創娛樂活動，109年、110年臨時公演的娛樂消費連2年陷入負成長，但隨著疫情趨緩，娛樂消費也呈現「報復性反彈」。

王翠華指出，111年的臨時公演成長率直接飆出1.2倍，相當驚人，112年也有7成的成長率，基期已高的情況下，113年有了周杰倫、劉德華、張惠妹等巨星加持，年增率仍達3成，且這幾位大咖演唱會都落在第4季，使得第4季臨時公演規模值締造歷史新猷。

台北市政府觀光傳播局指出，12月5日至8日，一連4場的周杰倫演唱會，吸引大量熱情粉絲湧入台北市，大巨蛋周邊的信義區、大安區及松山區的旅館住房率幾乎滿房，加上12月台北市有多場大型演唱會登場，住宿需求居高不下，整體業績較去年同期成長約3成，展現演唱會對旅宿業的強大帶動效果，業者也表示復甦有感。

依台北市商業處於周杰倫演唱會期間對民眾調查，活動期間平均消費（包含住宿、交通、餐飲、購物、娛樂及門票）約1萬1475元，若扣除門票，每人平均消費約6915元，整體推估演唱會期間創造的總經濟效益突破17億元，成果相當亮眼。

另外，台北大巨蛋場館內的餐廳及地下街商家也受惠於各式活動人潮，業者估算每月平均創造約8000萬元的業績。

去年第4季，臨時公演的娛樂消費寫下新高，天王天后人氣爆棚展現強大「吸金」效果，不過王翠華補充， 娛樂消費疫後反彈，以及近年台股熱絡，股市財富效果讓荷包增值有感，也讓民眾勇於花錢在娛樂上。

周杰倫 消費 演唱會

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