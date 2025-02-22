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吳東亮籲組企業國家隊 擴大對美投資

聯合報／ 記者朱漢崙林莉／台北報導

川普二點○時代來臨，工商協進會理事長吳東亮呼籲，政府應該成立「國家隊」整合戰力，不要讓企業單打獨鬥，他也呼應電電公會理事長李詩欽說法，認為企業此時可以擴大對美國投資，反而能搶占市場先機。

吳東亮昨出席工商協進會媒體餐敘時指出，早在卅年前，台灣傳統產業對美出口就已有大幅的貿易順差，當時是透過分散出口以及增加購買美國產品來化解，面對川普二點○問題，仍有許多方法可解決。

吳東亮分析，對台灣而言，今年最大的變數，就是全球政經情勢受到美國新政局跟ＡＩ（人工智慧）新科技的影響，進入世界秩序重整跟資源重分配的狀態，他呼籲，政府應該要成立Team Taiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥。

對於賴清德總統日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，吳東亮也呼應，未來台灣可以透過這項倡議擴大國際合作，工商協進會也會積極參與，並和政府配合，讓台灣為全球科技跟經濟發展做出更多的貢獻。

談到川普的關稅政策，吳東亮認為，川普不只對台灣，對鄰近加拿大、墨西哥也都如此，他是把關稅作為手段來談判。不過，美國畢竟是最大的市場，台灣應更積極來看如何跟川普打交道。

吳東亮認為，台灣可採用的方法其實較充裕，例如，貿易逆差對等關稅如何解決，第一個是多買產品，或去美國投資，例如，以前他在紡織業（指當年在新光合纖）時，台灣對美國貿易順差也很大，當時就對美國進行很多採購來平衡，他強調分散市場重要性，不要把雞蛋放在同一個籃子，可分散到東南亞、歐洲等其他國家。

吳東亮指出，比起南韓，美國反而先對台灣下手，但從積極角度來看：「危機就是轉機！」此時化被動為主動去投資，反而在當地有先占市場的先機，長期來看並非是壞事。至於金融業，他表示，金融業也會跟著產業腳步去，這些企業都是台灣的客戶，跟著過去也是該做的事。

吳東亮 川普 美國

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