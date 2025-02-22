吳東亮：陸AI崛起 晶片業短空長多

工商協進會理事長吳東亮昨（21）日表示，他對大陸AI公司推出的DeepSeek技術發展印象深刻，這對台灣科技業是「短空長多」，台灣的重心在晶片生產，若是有更多AI應用都能發展都起來，市場需求擴大，再上成本降低，對台灣都有好處。

吳東亮透露，自己手機也有下載免費的ChatGPT軟體，「試玩看看好不好用」，但是目前並未考慮下載DeepSeek，他笑說有一套AI軟體就夠了，「我的能力還無法判斷那一套AI軟體比較好用」。

吳東亮被問到大陸經濟今年表現時，指出目前仍需要觀望，大陸去年9月推出一系列刺激經濟政策，但是在美國貿易施壓下，從外部來看現在還看不到好轉，不過大陸中央政府仍然很有資源，就看他們端出什麼樣的政策。

針對大陸DeepSeek震撼美國矽谷，吳東亮指出，台灣股市農曆年後小幅下跌很快又上漲，DeepSeek的橫空出世，他個人認為這對台灣而言是「短空長多」，一開始對原本美國主導公司造成衝擊，但是台灣是晶片供應鏈廠，就如同便宜的手機愈來愈多，市場愈來愈大，對晶片的需求也愈來愈多，從這個角看對台灣都不是壞事。對AI應用而言，如果成本能降低，對客戶都是好事。