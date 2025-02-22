吳東亮看企業赴美 不是壞事…面對美關稅政策要轉換思維

工商協進會理事長吳東亮昨（21）日表示，美國總統川普上任後，要求台灣高科技業到美國投資，否則將課高關稅，台灣其實應轉換思維，化被動為主動先去投資搶占市場，長遠來看並不是壞事。他也透露，金融業會跟隨客戶腳步，一同前往美國服務、拓展業務，都是非常好的事情。

工商協進會昨日舉行媒體餐敘，吳東亮致詞時表示，台灣在2025年憑藉著晶片先進的製造技術，在全球產業供應鏈中占有舉足輕重的關鍵地位，發展前景依然看好。但全球政經情勢受到美國新政局與AI新科技的影響，進入世界秩序重整與資源重分配的狀態 ，各界不免憂心忡忡 ，希望政府成立Team Taiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥。

吳東亮說，日前賴總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」， 他期盼未來台灣可以透過這個倡議，擴大國際合作倡議，擴大國際合作，工商協進會也會也持續與政府配合，協助台灣企業超前部署Team Taiwan，重回世界舞台的核心。

吳東亮隨後對川普上任後台灣的應變措施時表示，台灣應該思考如何和川普打交道，美國是全世界最大市場，關稅是川普推動政策的手段，他不僅對台灣課關稅，對鄰近加拿大與墨西哥都課高關稅。

吳東亮表示，台灣對美國貿易逆差非常大，解決方法包括加強對美採購、及至當地投資，但這些說法並不是第一次，1980年代台灣紡織業也遇過相同的問題，此外台灣也應加強分散風險，到東南亞及歐洲投資，「工具在我們手上，就看我們要怎麼做。」

吳東亮指出，韓國與台灣同為競爭對手，可是現在美國要求對台灣加關稅，逼我們去投資，卻並沒有對韓國下手，從某一個角度來看，台灣好像比較委屈，但若從積極角度來看，這代表台灣的量級勝過韓國，吳東亮引用晶華酒店董事長潘思亮的話認為，台灣其實應化被動為主動先去投資搶佔美國市場，長遠來看並不是壞事。