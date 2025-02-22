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政院秘書長龔明鑫：追加預算 補台電缺口
對於台電千億預算遭刪恐衝擊電價，行政院秘書長龔明鑫昨（21）日指出，衝擊最大的應該就是台電，未來希望能透過追加預算填補這1,000億的撥補預算。
龔明鑫昨日接受網路節目「官我什麼事」專訪，談到有關近期的總預算及財劃法爭議，龔明鑫表示，目前由行政部門計算出來的總預算刪減數，應該是1,439億，但在野黨認為是2,076億，那這中間的落差636億，立法院決議要讓行政院自己刪減，但這樣不符合憲法上的責任政治分權概念，並且也讓行政單位窒礙難行。
其次，龔明鑫提到，以1,439億來看則分成兩個部分，其中有1,000億的部分，就是台電的預算被刪掉，「這1,000億對於台電財務狀況，是非常重要的，若刪減掉台電事實上沒有辦法永續經營，將產生非常大的困難。」龔明鑫表示，未來希望透過追加預算可以撥補1,000億預算，讓缺口獲得解決。
再來就是凍結數，龔明鑫說，現在凍結數目大概1,381億，跟前三年來比，前三年大概只有141億，平均現在是高達1,300多億；但是當時只有100項（前刪）或200項左右，且先前解凍的程序是比較單純，而現在的案件是有上千個案件，「我不曉得這個要怎麼去排審，那造成非常大的窒礙難行，會有一些空窗期。」
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