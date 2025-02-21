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逾3萬父母同時申請育嬰留停津貼 「這類身分」遭駁回

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

勞保局21日表示，統計自2022年1月18日就業保險法第19條之2條文修正放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼後，至2024年底已計有3萬1,290位父母同時請領育嬰留職停薪津貼。

不過，勞保局也提到，仍有500多件申請案遭駁回，原因是這些人是董事長、董事、老闆等，屬於「公司法」定義的「負責人」。

且根據勞保局統計，2024年男性申請育嬰留職停薪津貼人數25,282人較2021年16,472人成長53%，男性申請比例亦由2021年20%成長至2024年之27%，顯見近年來男性勞工朋友已越來越願意共同分擔育兒責任。

為了讓有親自育兒需求的父母，在育嬰留職停薪期間可以安心照顧子女，「就業保險法」提供最長六個月「育嬰留職停薪津貼」，領取條件為「就業保險年資合計滿一年以上、子女滿三歲前」，辦理育嬰留職停薪，就可依據被保險人育嬰留職停薪當月起前六個月平均月投保薪資，領取六成津貼，自2021年7月起，再加發二成薪資補助，共發給八成的津貼及補助，以緩解新手父母育兒期間的經濟壓力。

勞保局指出，父母若同為被保險人，可依實際照顧需求，選擇輪流申請或同時請領，若同一名子女父母同時留職停薪照顧小孩，二人合計最多可領取12個月津貼及薪資補助。

不過，勞動部提醒，育嬰留職停薪津貼是提供受僱者無工作收入時的薪資補助。育嬰留職停薪期間如同時擔任單位負責人，或另有工作，依規定不可以請領育嬰留職停薪津貼。

勞動部表示，育嬰留職停薪津貼申請方式多元且簡便，除了書面申請外，亦可由被保險人本人或委託投保單位線上申辦。歡迎符合資格的父母多加善用，攜手共同陪伴孩子生命的每一刻。

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