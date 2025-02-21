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投資台灣添6企業 瑞儀光電133億布局晶圓級光學元件

中央社／ 台北21日電

投資台灣事務所近日通過共6家企業擴大投資台灣，其中，投資金額最高的是瑞儀光電，該公司預計砸逾新台幣133億元建置研發中心與新廠房，導入AI智慧製造技術，布局晶圓級光學元件的製造與研發。

投資台灣事務所昨天和今天通過共6家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的瑞儀光電、碩天科技，以及中小企業方案的恒升企業、五個餅精密工業、彤采妮公司及邏爵公司。

瑞儀光電將投資逾133億元，在高雄前鎮科技產業園區與竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，並預計新增480名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。新廠將導入AI智慧製造技術，朝向提供微米至奈米級專業光學零組件代工解決方案，以實現產業領先地位。

碩天科技為因應新產品開發需求並強化品牌競爭力，將於台南市新市產業園區投資逾4億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術，包括自動化設備、機械手臂、AIoT（物聯網）監控系統，以提升生產效率與產品品質。

近年由於AI半導體熱潮持續推動電子鈑金需求成長，恒升企業將投資逾2億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區。新廠將配置自動化倉儲、AGV無人搬運車、光纖雷射熔接機，且生產過程中產生的廢棄金屬板材將交由專業廢鐵回收單位處理，確保資源有效再利用。

五個餅精密工業為因應市場需求與永續發展趨勢，計畫斥資近6億元，在中部科學園區二林園區建置新廠房，將CNC工具機與智慧化技術相結合；在綠能領域，公司積極推動TRC穿臨界渦輪系統與生質能綠電技術，透過廢熱回收與生質燃料發電，降低碳排放，實現能源循環再利用。

為滿足市場日益增長的需求，彤采妮決定斥資近2億元於彰化縣鹿港鎮擴建全新廠房，新廠將全面導入自動機械、物聯網、ERP、MES等智慧科技；研發團隊也突破技術限制，成功打造環保植物纖維容器與零塑植纖環保杯，為美妝包裝提供創新永續解決方案。

邏爵公司已於美國註冊「ROGIS」品牌，正式進軍亞馬遜（Amazon）電商平台。為擴大產能，公司將於台中市外埔區投資近4億元擴建新廠，增設全自動床墊包邊與智慧化床墊壓縮捲包設備，提升產品品質與包裝技術，同時降低運輸成本與碳排放，落實環保承諾。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1664家企業、超過2兆5277億元投資，預估創造16萬749個本國就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

瑞儀光電

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