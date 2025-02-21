川普2.0 吳東亮：應積極赴美投資 搶占市場

美國總統川普上任至今，常公開談論計畫對台灣課徵高額關稅，工商協進會理事長吳東亮表示，台灣科技業前景依然看好，面對美國動作頻頻，我們應該積極赴美投資，搶占市場，以長期來看並非壞事。

工商協進會今日舉辦媒體聯誼餐會，吳東亮致詞表示，台灣憑藉著晶片先進的製造技術，在全球產業供應鏈中占有舉足輕重的關鍵地位，發展前景依然看好，工商協進會也將持續與政府配合，協助台灣企業洞燭機先、超前部署，讓Team Taiwan 重回世界舞台的核心。

面對川普課徵關稅，吳東亮說，關稅是川普的一項工具，並不只對台灣課徵關稅，對加拿大、墨西哥也都如此，揚言課稅背後對每個國家達成的目的可能都不太一樣。

吳東亮指出，課徵「對等關稅」主要來自於台灣對美國貿易大幅逆差，解決方法有兩個，分別是多買進美國商品，以及擴大去赴美投資，而且台灣對美國貿易逆差大並非首例，過去負責傳統行業紡織業時，也曾因為貿易逆差選擇多買美國商品，再來就是分散市場。

吳東亮表示，畢竟美國是台灣最大的市場，我們能做的應該是正面回應，積極的與美方打交道，就像電電公會理事長李詩欽所述，已有7家公司赴美投資，而且政策衝擊下，作為一線的業界會有更深感觸，動作更為迅速。

吳東亮說，雖然台灣與韓國在高科技產業為競爭關係，但目前美方課徵關稅還是為了讓台灣赴美投資，這何嘗不是件好事，台灣應該更主動去投資，先搶占市場，以長遠來看並非壞事。