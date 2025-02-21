交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲最快月底核定

交通部交通費率審議會於21日下午就「臺鐵票價合理化方案」進行審議。經與會委員就台鐵公司所送的調整版本，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元，今會中已拍板，照台鐵所提方案通過，預計25日下班前報交通部，最快月底報行政院核定。

台鐵表示，現行台鐵基本費率係奉行政院核定後自1995年9月16日起實施，迄今已近30年未調整。根據台鐵公司估算，與前次基本費率調整時之營運成本相較，至2024年止，營運成本已高漲37.96%，且因長期未調整費率，票箱收入不僅難以支應營運成本，短程旅次運價甚至較捷運、公車、公路客運等運具為低。考量臺鐵已於113年完成公司化，需自負盈虧，因此無論從營運成本、票價合理性乃至健全公司營運條件等因素，基本費率確有檢討之必要。臺鐵公司爰研訂「臺鐵票價合理化方案」，並於114年2月5日經第1屆第11次董事會審查通過後提報交通部。嗣經交通部於113年2月12日函請運輸研究所提送本審議會辦理審議事宜。

經與會委員就臺鐵公司所送之合理營運成本、費率基礎、合理報酬率、預估客運延人公里數與貨運延噸公里數等內容審慎討論，考量臺鐵公司經營成本之實際變動，為健全其經營環境以及落實政府公共運輸發展政策，審議會同意依照臺鐵公司依鐵路法第26條公式計算所提報方案， 審議通過各運距區間各級列車之運價率如附表。

貨運部分主要反映營運成本，並以合理報酬率3%計算，每延噸公里費率由1.17元調升至2.54元。

本次「臺鐵票價合理化方案」審議結果俟陳報交通部同意並報行政院核定。