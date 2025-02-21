快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

綠電僅8.8%進自由市場 環團籲大企業自發自用

中央社／ 台北21日電

環保團體發起綠電倡議行動，今天公布2024年度報告指出，台灣綠電市場資源分配不均，超過9成綠電仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，呼籲大企業應綠電自發自用。

環保團體綠色和平召開記者會發布「RE10X10 企業綠電倡議2024年度報告」，報告指出從2020年發起這項倡議，迄今已有110家企業加入，平均使用綠電占比達到23.9%，相比於前一年平均18.8%，採用綠電占比持續上升中。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，台灣中小企業全力衝刺綠電轉型，積極程度更勝用電大戶，從平均綠電使用占比來看，RE10X10響應企業僅用了4年時間便達到23.9%，正緊追台灣已加入國際綠電倡議RE100企業群的26% 。

張皪心提到，根據RE10X10現有成果推算，2025年底將推動每年超過7869萬度綠電使用，預計可減碳3萬8874公噸二氧化碳當量，減碳效益等同100座大安森林公園整年的碳吸附量。

不過，報告也顯示現行台灣綠電市場資源分配不均。張皪心說，目前綠電超過9成仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，其中一半以上又被5家大型企業包含台積電、聯華電子、友達光電、台灣美光、台達電子買走，等於中小企業只剩整體綠電的4.3%可交易。

張皪心表示，這些用電大戶應更加積極投入綠電自發自用，以減少對有限綠電資源的競爭，確保中小企業也能獲得足夠的綠電供應。

此外，調查發現，儘管綠電自發自用更具長期成本效益，但企業常見困境為初期建置成本太高而無法輕易投入。

張皪心呼籲，政府應該透過政策支持，鼓勵企業投資再生能源案場、從綠電消費者轉型為綠電產銷者，才能擴大整體綠電的供給，像是美國透過稅收抵減給予投入綠電生產的企業財務支持，或是歐洲國家推出類似於節能領域的ESCO模式，政府直接補助至少20%的案場建置費用，企業則透過節省電費償還剩餘的費用，都能有效降低企業的參與門檻。

X 中小企業 綠色

延伸閱讀

9成綠電台電躉購 綠色和平：中小企業可交易綠電僅4.3%

施耐德電機引領企業迎接碳定價挑戰 協助中小企業探索減碳新機會

影／國民黨會期拚能源政策 朱立倫：核電廠要延役20年

台積電高雄P4、P5廠環評初審過關 承諾綠電與再生水

相關新聞

川普關稅來襲 電電公會顧問林全能：看旺「1趨勢」不變

電電公會新任顧問、前經濟部常務次長林全能21日表示，今年全球市場會有很多驚奇，有很大的部分都來自美國總統川普上任以來推動...

智庫關切半導體用電用水情形 台電、水利署這麼說

有關國科會旗下智庫DSET日前發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求一事，台電21日表示，政府已將半導體、AI新興技術...

勞動節、教師節應否放假？ 吳東亮認為應和國際比較

對於勞動團體積極爭取把五一勞動節和928教師節列為國定假日，工商協進會理事長吳東亮今日受訪時回應，他以企業主的角度來看，...

川普退出氣候峰會讓淨零遭遇逆風 金控大老這麼看

永續金融先行者聯盟今日舉行第三屆啟動記者會，今年由元大金控擔任第三屆輪值主席，對於川普退出氣候峰會，元大金控總經理翁健指...

因應川普2.0 吳東亮呼籲成立國家隊並擴大對美投資搶先機

針對「川普2.0」的影響，工商協進會理事長吳東亮今日出席工商協進會媒體餐敘時呼籲，政府應該成立「國家隊」整合戰力，不要讓...

基礎布建需求飆升！四零四看好工業網通將獲利多

全球暖化與氣候變遷情勢嚴峻，各國政府與企業減碳壓力節節攀升之際，加速趕上減碳目標和綠能轉型所需基礎設施布建，成為下一波綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。