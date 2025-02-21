勞保局：2024年投保薪資申報不實罰1.45億元 推試算系統

勞動部21日表示，雇主替勞工投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險時，應依投保薪資分級表確實申報，勞工保險局並公布，去年共有2,895件申報不實，共開罰新台幣1億4,500多萬元。

勞保局今舉行例行業務報告，勞保局納保組長吳依婷於會中表示，勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險月投保薪資是計算各項給付金額的重要基礎，因此為確保勞工發生事故可得到足夠的保險給付，雇主應確實申報勞工月投保薪資，並定期檢視，如果變動就應申報調整，以保障勞工權益並避免受罰。

吳依婷舉例，勞工的薪資如果在當年2月至7月變動時，投保單位應於當年8月底前申報調整，如果是在當年8月到次年1月變動時，也應於次年2月底前申報調整。

吳依婷指出，若勞工每月薪資總額因加班費、各項津貼或其他給與致不固定時，投保單位也應依照法定申報期限，以其最近3個月的平均月薪資總額檢視並核實申報調整。

吳依婷表示，為了讓投保單位正確申報投保薪資，已經在勞保局官網新增「勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資之調整申報試算」系統（網址：https://www.bli.gov.tw/0108787.html）。

舉例而言，如單位要確認是否需於2025年2月申報調整其勞工投保薪資，可至試算系統中輸入勞工2024年11月、12月及2025年1月的月薪資總額，即可試算應申報之月投保薪資及勞退月提繳工資。

勞動部呼籲，各投保(提繳)單位應定期檢視勞工薪資，如有變動務必依規定覈實申報調整，未依規定覈實申報勞工投保薪資(提繳工資)，將有相關罰則之適用，又勞工因此所受之損失，亦應由單位負賠償責任。另經《勞工職業災害保險及保護法》、《勞工退休金條例》裁罰者，將公布投保(提繳)單位之違法事項。