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川普退出氣候峰會讓淨零遭遇逆風 金控大老這麼看

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永續金融先行者聯盟第三屆啟動記者會，由元大金控接棒2025年輪值主席。圖/元大金控提供【作者：廖賢龍，日期：2025-02-21，數位典藏序號：20250221174650792】
永續金融先行者聯盟第三屆啟動記者會，由元大金控接棒2025年輪值主席。圖/元大金控提供【作者：廖賢龍，日期：2025-02-21，數位典藏序號：20250221174650792】

永續金融先行者聯盟今日舉行第三屆啟動記者會，今年由元大金控擔任第三屆輪值主席，對於川普退出氣候峰會，元大金控總經理翁健指出，影響主要來自心理層面，不過他認為，台灣做為國際產業供應鏈，減碳也是要善盡的社企責任，再加上台灣也有天然災害，減碳不只是救環境，也是救自己，他相信未來業界仍會持續為2050淨零碳排作努力。

國泰金控總經理李長庚則指出，川普退出峰會，歐盟也在CBAM（歐盟碳邊境調整機制）做調整等，川普要重新開採石油，從美國控制通膨、俄烏停戰、中東發揮影響力等角度，是可理解的，因為希望降通膨，因為油價的確是CPI（消費者物價指數）的關鍵，讓油價回跌，就可較能控制通膨，以在關稅上揮灑。

但碳排是極端氣候風險並未減緩，地球只有一個，李長庚指出，雖然各國有不同的議題，但世界仍有大趨勢，現在已是全球共識，不會因為一個人、一個國家短期的作為而讓大趨勢改變，因為極端氣候尚未緩解之前，綠色轉型、淨零轉型仍要努力。

李長庚也指出，現在進行減碳排仍有很多空間可調整，例如打球逆風時，可先強調基本動作的強化，讓下次上場時有更好表現，因此，現在包括如何把碳盤查做得更好、數據統整做得更確實，也都是可努力的方向。

目前投融資議合比率雖然已經很高，但後續仍大有努力空間。李長庚也指出，議合最大的目的，no ESG, no money，是議合最高境界，也是終極目標，即金融機構集體不投資、不貸款給拒絕減碳的公司，但目前還沒達到這個境界。目前已有KPI（關鍵績效指標），先從高碳排行業來作議合，來喚起對減碳的重視，包括石化、航空產業等相對碳排高產業，先來溝通國際趨勢及政府政策，來教育有哪些途徑可走、努力的方式，來強化聯合議合的效益。

元大金控 減碳 長庚

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