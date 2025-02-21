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勞動節、教師節應否放假？ 吳東亮認為應和國際比較

聯合報／ 記者朱漢崙林莉/台北即時報導
全國教師工會總聯合會今與跨黨派立委共同舉行記者會，朝野皆有共識，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、928教師節均列為國定假日。記者屈彥辰／攝影【作者：屈彥辰，日期：2025-02-21，數位典藏序號：20250221114957792】
全國教師工會總聯合會今與跨黨派立委共同舉行記者會，朝野皆有共識，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、928教師節均列為國定假日。記者屈彥辰／攝影【作者：屈彥辰，日期：2025-02-21，數位典藏序號：20250221114957792】

對於勞動團體積極爭取把五一勞動節和928教師節列為國定假日，工商協進會理事長吳東亮今日受訪時回應，他以企業主的角度來看，當然可以放假，但是不要過頭，檢討都可以檢討，但是要理性一些，尤其應該要跟國際做比較。

吳東亮今日是在出席工商協進會媒體餐敘時，做出以上表示。

全國教師工會總聯合會今與跨黨派立委共同舉行記者會，朝野皆有共識，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、928教師節均列為國定假日。被問到一旦增加放假，企業會增加多少成本？吳東亮指出，在成本上一定會增加，但重點在於，不只要看台灣放多少假，也要進而跟世界比較，尤其是我們競爭的對手，他們放多少假，我們就放多少假，把一年放假的總天數一起來比較，才是比較客觀的作法。

勞動節 吳東亮 國定假日

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