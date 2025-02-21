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因應川普2.0 吳東亮呼籲成立國家隊並擴大對美投資搶先機

聯合報／ 記者朱漢崙林莉／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮今日表示，希望政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥，以因應川普2.0等挑戰。 記者朱漢崙/攝影
工商協進會理事長吳東亮今日表示，希望政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥，以因應川普2.0等挑戰。 記者朱漢崙/攝影

針對「川普2.0」的影響，工商協進會理事長吳東亮今日出席工商協進會媒體餐敘時呼籲，政府應該成立「國家隊」整合戰力，不要讓企業單打獨鬥，同時他也呼應電電公會理事長李詩欽的說法，認為企業此時可以擴大對美國投資，反而有先占市場的先機。

吳東亮指出，其實早在30年前，台灣傳統產業就已經對美國有大幅的貿易順差，當時是透過分散出口以及增加購買美國產品來化解，現在面對川普2.0的相關問題，仍有許多方法可解決。

吳東亮分析，對台灣而言，今年最大的變數就是全球政經情勢受到美國新政局跟AI新科技的影響，進入世界秩序重整跟資源重分配的狀態，他呼籲，政府應該要成立Team Taiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥。對於賴清德總統日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，吳東亮也呼應說，未來台灣可以透過這個倡議擴大國際合作，工商協進會也會積極參與，並和政府配合，讓台灣為全球科技跟經濟發展做出更多的貢獻，讓Team Taiwan重回世界舞台的核心。

吳東亮受訪時分析，美國畢竟是最大的市場，因此台灣應更積極來看如何跟川普打交道。談到川普的關稅政策，吳東亮認為，川普不只對台灣，例如他對最鄰近的好朋友，例如加拿大、墨西哥都如此，他是把關稅作為手段來談判。

吳東亮認為，台灣可採用的方法其實較充裕，例如，貿易逆差對等關稅如何解決，第一個是多買產品，或去美國投資，例如，以前他在紡織業（指當年在新光合纖）時，台灣對美國貿易順差也很大，當時就對美國進行很多採購來平衡，他強調分散市場的重要性，不要把雞蛋放在同一個籃子，可分散到東南亞、歐洲等其他國家。

吳東亮表示，現在碰到的大量對美貿易順差問題並非現在才有，以前傳統產業就曾碰過，相較於過去用擴大採購的方式，日前電電公會理事長李詩欽對外表示台灣的AI伺服器廠已規畫加碼投資德州，並有7家業者參與，電電公會也前往美國奧斯丁設置戰情中心，可見第一線的業界感受更深、動作更快。

吳東亮指出，比起南韓，美國反而先對台灣下手，雖然我們對此感到委屈，但從積極角度來看：「危機就是轉機！」此時化被動為主動去投資，反而在當地有先占市場的先機，長期來看並非是壞事。至於金融業，他表示，金融業也會跟著產業腳步去，這些企業都是台灣的客戶，跟著過去也是該做的事。

吳東亮也看好台灣因應挑戰的潛力，他表示，台灣打國際戰的經驗很多，從傳統產業到高科技業都經驗豐富，對於川普2.0和關稅政策，在他看來是個機會：「危機也是轉機，台灣沒有躲的空間，因為美國是最大的市場！」台灣總要去面對這個挑戰。

另外，工商協進會今年已安排多項國際交流，吳東亮表示，工商協進會已經安排3月前往東京參加東亞經濟會議，在5月前往關西拜會關經連、中經聯等友會，並且參觀大阪的世博會，同時也將在7月前往菲律賓參加亞洲企業高峰會（ABS）。

吳東亮 川普 美國

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