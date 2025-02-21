李長庚：川普開採化石燃料控制通膨 有更高空間揮灑關稅

六家金控組成的第三屆永續金融先行者聯盟啟動，國泰金（2882）總經理李長庚表示，川普關稅是否推升通膨未知，但油價是美國CPI重要關鍵，因此透過重新開採化石燃料、制止俄烏戰爭，以控制美國通膨，並有更高空間在國際關稅上揮灑，對俄烏戰爭及中東事務發言更強。

李長庚指出，川普欲退出巴黎氣候協定造成去年亞塞拜然聯合國氣候變化大會現場低氣壓，現在已從擔心變事實，看到不少報導提到關稅可能對亞太製造業高的區域造成影響，而川普退出巴黎氣候協定，重新開採化石燃料，從美國優先、控制通膨以及在中東發揮更大影響力的角度可以理解。

雖然如此，李長庚強調，今天大家面對碳排等極端氣候風險沒有減緩，且持續惡化，地球只有一個，觀諸歷史上大趨勢，30年前談綠色轉型是笑話，只有少數極端環團組織在談，但今天變成全球共識，因此大趨勢形成不會因為一個人或一個國家短期作為而改變，在地球極端氣候威脅緩解之前，淨零轉型仍須努力。

他強調，雖碰到川普退群，但淨零減排的基本動作可以調整，當逆風時把基本動作強化，例如氣候聯盟如何把碳排查或數據做確實，這是不管任何時間點都要做，他相信是無悔的一條路。