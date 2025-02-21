彰化縣府要求風電優先給彰化企業 風電產業協會表態了

關於日前媒體報導彰化縣政府調整離岸風電開發條件，期望更多在地企業能夠參與綠電交易，並新增相關地方溝通機制，引發各界討論。對此，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）21日表示，正面看待與地方共榮，將持續促進與彰化縣政府交流。

彰化縣為台灣離岸風電重鎮，彰化縣政府日前要求，新的開發商若欲取得「開發同意書」，須承諾每年提供10%綠電，優先供應給設籍彰化的企業認購，讓開發商覺得遭刁難。

TOWIA指出，業者理解彰化縣政府為地方產業爭取綠電媒合的用心，離岸風電產業一直以來都非常重視地方關係人的意見與需求，並持續與縣府密切溝通合作，以達成風電產業與地方發展的均衡，促進綠電供應的穩定與產業共榮。

TOWIA強調，取得離岸風電開發與地方發展、居民生活和環境保護之間的平衡，是業者非常重視的基本原則。因此，台灣所有的離岸風電案場在開發過程中，皆依法規辦理環評並舉辦地方公開說明會，使開發場址周邊的利害關係人得以充分了解開發影響並表示意見。業者也樂於積極採納地方意見，確保案場的規劃能夠取得地方充分共識與促進地方產業發展共榮。

TOWIA認為，在淨零目標與碳定價政策的影響下，台灣各級企業對綠電的需求成長力道強勁。協會樂見台灣企業積極導入綠電，共同推動淨零碳排，亦歡迎彰化縣政府領導協助地方企業增加綠電使用、促進在地產業進行能源轉型。

TOWIA還提到，為達成更切合雙方需求的商業模式，業者與縣府會持續緊密溝通，在離岸風電市場涉及多方機制的獨特商業架構下，攜手找出業者、縣府及地方產業多贏的合作方案，進一步提升在地綠電使用的普及性。離岸風電帶動地方發展，業者盼持續透過交流，促進地方與離岸風電產業平衡發展。

離岸風電在台灣發展超過十年，不僅推動了綠電產業的進步，也帶動了在地供應鏈、就業市場與經濟成長。據經濟部統計，離岸風電建置達5.6GW後，產業在台灣的整體投資額達9,755億元，更有望創造約二萬個工作機會，帶動台灣經濟發展。

TOWIA表示，未來，隨著更多風場投入營運，離岸風電產業將持續秉持開放及產業共好的精神，進一步深化在地產業發展與人才培育。TOWIA 感謝縣府持續與業者保持良善溝通管道與密切對話，共同促進綠電發展，讓地方產業與居民皆能共享綠能發展所帶來的豐碩成果。