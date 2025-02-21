快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

智庫關切半導體用電用水情形 台電、水利署這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
半導體示意圖。圖／美聯社
半導體示意圖。圖／美聯社

有關國科會旗下智庫DSET日前發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求一事，台電21日表示，政府已將半導體、AI新興技術等用電需求納入長期規劃；水利署也說，透過前瞻水環境及穩定供水建設，強化供水韌性，目前全台各地區均是供給大於需求，將持續關注氣候變遷影響。

關於智庫關注北送電力的挑戰，台電指出，該報告提到台灣目前並沒有缺電疑慮，但高度仰賴區域之間調度，因此台電積極加速各地的電力建設，尤其是北部區域的電源開發，目前正積極推動協和更新計畫，透過就近供電，將有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴，對於北北基穩定供電更是關鍵。

台電指出，在長期電力供給規劃方面，不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1,786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。

台電進一步指出，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，影響區域供電穩定性。長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。

反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，因此電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定。因此推動協和電廠「以氣換油」，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。

台電說明，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設。台電持續推動強化電網韌性建設計畫，穩健執行電網分散工程，逐步降低電網集中風險及穩定區域供電，並透過電網擴充更新、廣增儲能設備及推動變電所屋內化，提升設備穩定程度，達到穩健電網體質，提升電網整體韌性。

至於有關智庫指出乾旱恐讓先進製程缺水，並建議加強氣候風險評估及推動再生水等因應。水利署今回應已提前因應，透過前瞻水環境及穩定供水建設，強化供水韌性，目前全台各地區均是供給大於需求，將持續關注氣候變遷影響，以相對嚴格及保守的氣候情境系統性治理，確保臺灣半導體產業發展及各地區民生產業用水。

水利署說明，台灣半導體及AI產業在全球發展扮演重要角色，水利署自2013年起已與園區公會及半導體產業成立平台協助用水，目前全台三大科學園區已核定用水量為每天131.2萬噸，現況實際用水量每日63.3萬噸，尚有每日67.9萬噸餘裕水量。另因應高科技產業生產所需綠色能源需求，水利署持續與地方政府、內政部合作推動16座再生水廠產水每日63.4萬噸，目前已完成桃北廠、水湳廠、永康廠、安平廠、鳳山廠、臨海廠等六案再生水廠每日產水16.4萬噸，未來尚有十座。

水利署落實產業用水優先使用再生水政策，以近期設置產業園區為例，包括新竹寶山擴建二期、中科擴建二期及高雄楠梓園區新增的產業用水都是規劃使用再生水，其再生水來源除了回收園區內工業廢水外，亦由區外民生汙水放流水回收再利用，在促進產業發展的同時，可兼顧水資源回收循環利用，不會排擠到一般的民生及農業用水。

水利署補充，已持續檢討全國各區水資源經理基本計畫及各地區用水供需情形，強化多元水源開發、水庫清淤、自來水減漏、珍珠串計畫、供水管網改善及科技造水等工作，相關計畫包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及臺南海淡廠等工作，預計至2028年可再增供每日120萬噸水源，全台整體備援能力提升至60%，全台各區民生及產業發展用水均可保障。

水利署強調，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，經濟部早已超前部署，透過流域系統治理強化供水韌性。水利署自2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，目前全台各地區均是供給大於需求，可滿足均衡台灣六大區發展及半導體產業發展用水韌性，也不會排擠民生及農業用水，促進產業、農業與民生均衡發展。

供電 台電 水利署

延伸閱讀

9成綠電台電躉購 綠色和平：中小企業可交易綠電僅4.3%

三重台電包商工人遭電擊 勞檢初判雇主涉有過失

影／三重傳台電包商修電桿遭電擊 33歲工人失去生命徵象送醫

國科會旗下智庫發布報告…半導體用電激增 供電警戒

相關新聞

影／朝野立委有共識 呼籲五一、九二八列國定假日

全教總上午與藍綠白立委共同舉行記者會，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、九二八教師節列為國定假日，全教總理事長侯俊良強調，...

智庫關切半導體用電用水情形 台電、水利署這麼說

有關國科會旗下智庫DSET日前發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求一事，台電21日表示，政府已將半導體、AI新興技術...

川普關稅來襲 電電公會顧問林全能：看旺「1趨勢」不變

電電公會新任顧問、前經濟部常務次長林全能21日表示，今年全球市場會有很多驚奇，有很大的部分都來自美國總統川普上任以來推動...

基礎布建需求飆升！四零四看好工業網通將獲利多

全球暖化與氣候變遷情勢嚴峻，各國政府與企業減碳壓力節節攀升之際，加速趕上減碳目標和綠能轉型所需基礎設施布建，成為下一波綠...

台捷太空科技產業交流 捷克：台灣是太空合作首要對象

國家太空中心（TASA）與台灣太空產業發展協會（TSIDA），受捷克政府的邀請，於本月17日率台灣7家太空產業代表與中研...

朱立倫：AI戰先解決缺電 轉型非碳家園是趨勢

國民黨主席朱立倫今天指出，面對AI戰爭，台灣缺電問題必須先解決，核電延役、轉型為非碳家園是趨勢，國民黨會全力推動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。