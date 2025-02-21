智庫關切半導體用電用水情形 台電、水利署這麼說

有關國科會旗下智庫DSET日前發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求一事，台電21日表示，政府已將半導體、AI新興技術等用電需求納入長期規劃；水利署也說，透過前瞻水環境及穩定供水建設，強化供水韌性，目前全台各地區均是供給大於需求，將持續關注氣候變遷影響。

關於智庫關注北送電力的挑戰，台電指出，該報告提到台灣目前並沒有缺電疑慮，但高度仰賴區域之間調度，因此台電積極加速各地的電力建設，尤其是北部區域的電源開發，目前正積極推動協和更新計畫，透過就近供電，將有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴，對於北北基穩定供電更是關鍵。

台電指出，在長期電力供給規劃方面，不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1,786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。

台電進一步指出，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，影響區域供電穩定性。長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。

反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，因此電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定。因此推動協和電廠「以氣換油」，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。

台電說明，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設。台電持續推動強化電網韌性建設計畫，穩健執行電網分散工程，逐步降低電網集中風險及穩定區域供電，並透過電網擴充更新、廣增儲能設備及推動變電所屋內化，提升設備穩定程度，達到穩健電網體質，提升電網整體韌性。

至於有關智庫指出乾旱恐讓先進製程缺水，並建議加強氣候風險評估及推動再生水等因應。水利署今回應已提前因應，透過前瞻水環境及穩定供水建設，強化供水韌性，目前全台各地區均是供給大於需求，將持續關注氣候變遷影響，以相對嚴格及保守的氣候情境系統性治理，確保臺灣半導體產業發展及各地區民生產業用水。

水利署說明，台灣半導體及AI產業在全球發展扮演重要角色，水利署自2013年起已與園區公會及半導體產業成立平台協助用水，目前全台三大科學園區已核定用水量為每天131.2萬噸，現況實際用水量每日63.3萬噸，尚有每日67.9萬噸餘裕水量。另因應高科技產業生產所需綠色能源需求，水利署持續與地方政府、內政部合作推動16座再生水廠產水每日63.4萬噸，目前已完成桃北廠、水湳廠、永康廠、安平廠、鳳山廠、臨海廠等六案再生水廠每日產水16.4萬噸，未來尚有十座。

水利署落實產業用水優先使用再生水政策，以近期設置產業園區為例，包括新竹寶山擴建二期、中科擴建二期及高雄楠梓園區新增的產業用水都是規劃使用再生水，其再生水來源除了回收園區內工業廢水外，亦由區外民生汙水放流水回收再利用，在促進產業發展的同時，可兼顧水資源回收循環利用，不會排擠到一般的民生及農業用水。

水利署補充，已持續檢討全國各區水資源經理基本計畫及各地區用水供需情形，強化多元水源開發、水庫清淤、自來水減漏、珍珠串計畫、供水管網改善及科技造水等工作，相關計畫包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及臺南海淡廠等工作，預計至2028年可再增供每日120萬噸水源，全台整體備援能力提升至60%，全台各區民生及產業發展用水均可保障。

水利署強調，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，經濟部早已超前部署，透過流域系統治理強化供水韌性。水利署自2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，目前全台各地區均是供給大於需求，可滿足均衡台灣六大區發展及半導體產業發展用水韌性，也不會排擠民生及農業用水，促進產業、農業與民生均衡發展。