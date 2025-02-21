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川普關稅來襲 電電公會顧問林全能：看旺「1趨勢」不變

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會新任顧問林全能。記者吳康瑋／攝影
電電公會新任顧問林全能。記者吳康瑋／攝影

電電公會新任顧問、前經濟部常務次長林全能21日表示，今年全球市場會有很多驚奇，有很大的部分都來自美國總統川普上任以來推動的各項計劃，不過自己相信有一個趨勢不會改變，那就是繼續朝「智慧化」來發展，他坦言，包括「車輛、人型機器人」等題材，都是智慧化的一種應用，展望2025年發展，他認為這個方面的機會不會變少，反而會越來越多，而要怎麼運用這些載具，來挖掘更多的商機，這就是我們需要努力的部分。

電電公會旗下台灣車輛系統整合聯盟（V-team）為協助國內產業界在自駕化（A）、聯網化（C）及電動化（E）三大趨勢的發展，以及因應各種無人載具新興科技研究發展與應用的出現、鼓勵產業技術與創新服務的發展，特地於21日辦理「自動駕駛車聯網與電動車法人技術能量說明」，並就市場上最新的技術現況、未來發展趨勢等面向，邀請專家現身開講，以期促成共同技術開發、系統整合與商品化的機會。

林全能指出，自動駕駛、車聯網與電動車三大汽車電子技術領域的創新是未來車輛產業的發展趨勢，而該如何透過企業大廠之間的連結，得到彼此的技術加持，就是當下產業界的重要課題，他透露，台灣過去在車用方面沒有這麼多的資源，但隨著大趨勢的來臨，台廠為了能抓住更多的新商機，攜手打群架絕對都是必要之舉，而該如何迎頭趕上、抓住商機、找回優勢，也是一個很重要的方向。

林全能表示，在美國總統川普上任以來，全球市場不斷的受到各項新法規衝擊，而台廠啟動的應對方法中，有一個很重要的核心，就是不能只做「零組件」，我們要將營運模式朝多角化來轉變，攜手業界夥伴一起去增加新的商機，而電電公會則作為一個平台，協助大家從「自駕、新能源、車聯網」等領域去整合，我們知道每一個會員的強項在哪邊，也將持續協助台廠完成「智慧化」程度的提升。

林全能強調，「智慧」兩個字很重要，但要完成整個供應鏈的智慧化，仍是一個需要努力的部分，在這個過程中，該如何運用「邊緣AI（Edge AI）」端的運算、晶片也都非常重要，而自己希望在這波衝擊之下，能協助台廠攜手找到合作的機會，讓大家完成「智慧化」升級，挖掘出更多共同的價值以及商機。

林全 自動駕駛 車聯網

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