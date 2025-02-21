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台捷太空科技產業交流 捷克：台灣是太空合作首要對象

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台捷太空交流團對於捷克利用水下封閉艙Hydronaut訓練太空人印象深刻。圖／太空中心提供
台捷太空交流團對於捷克利用水下封閉艙Hydronaut訓練太空人印象深刻。圖／太空中心提供

國家太空中心（TASA）與台灣太空產業發展協會（TSIDA），受捷克政府的邀請，於本月17日率台灣7家太空產業代表與中研院研究人員組成台捷太空產業交流團，前往捷克布拉格與當地太空組織交流。捷克交通部太空活動部門主任安德烈‧史瓦巴（Ondřej Šváb）在交流活動中強調，台灣是捷克建立太空國際合作的首要對象之一。

太空中心副主任朱崇惠表示，台灣與捷克在太空發展上有許多相似之處，兩國產業也具備互補性，能教學相長。先前捷克官員多次訪台，已建立台捷友好情誼，因此這次TASA與TSIDA應邀號召台灣太空產業優秀夥伴回訪捷克，希望雙方對彼此有更進一步的認識。

安德烈‧史瓦巴（Ondřej Šváb）指出，捷克當前的國家太空發展計畫為2020年至2025年，今年是本期計畫最後一年，也標示著全新階段的開始。下期計畫，捷克將完備太空量能、提升捷克在國際太空領域的能見度。他強調，與捷克有深厚情誼的台灣，便是捷克建立太空國際合作的首要對象之一。

太空中心提到，台捷太空交流團5天行程，除參訪捷克航太研究中心(VZLU)，也拜訪捷克航太相關產業，包含特殊光學與光電系統研究中心Toptec、光電解決方案供應商Crytur、捷克科學院天文研究所、雷射研究中心HiLASE、衛星元件製造商SAB Aerospace、衛星線束製造商GL Electronic、電子測量儀器商BS Sensors、複合材料商5M，衛星解決方案供應商TRL Space、測試服務商Frentech Aerospace等，使台灣代表團從不同面向充分認識捷克太空研發量能。

太空中心也說，台捷皆有意願未來進一步針對地球觀測資料及太空科學研究進行交流，可望深化兩國官方友好關係，也期望透過產業論壇及產業參訪，為雙方產業界合作奠定基礎。

TASA與TSIDA率台灣太空產業組成交流團赴捷克參訪。圖／太空中心提供
TASA與TSIDA率台灣太空產業組成交流團赴捷克參訪。圖／太空中心提供

太空 捷克 衛星

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