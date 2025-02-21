台捷太空科技產業交流 捷克：台灣是太空合作首要對象

國家太空中心（TASA）與台灣太空產業發展協會（TSIDA），受捷克政府的邀請，於本月17日率台灣7家太空產業代表與中研院研究人員組成台捷太空產業交流團，前往捷克布拉格與當地太空組織交流。捷克交通部太空活動部門主任安德烈‧史瓦巴（Ondřej Šváb）在交流活動中強調，台灣是捷克建立太空國際合作的首要對象之一。

太空中心副主任朱崇惠表示，台灣與捷克在太空發展上有許多相似之處，兩國產業也具備互補性，能教學相長。先前捷克官員多次訪台，已建立台捷友好情誼，因此這次TASA與TSIDA應邀號召台灣太空產業優秀夥伴回訪捷克，希望雙方對彼此有更進一步的認識。

安德烈‧史瓦巴（Ondřej Šváb）指出，捷克當前的國家太空發展計畫為2020年至2025年，今年是本期計畫最後一年，也標示著全新階段的開始。下期計畫，捷克將完備太空量能、提升捷克在國際太空領域的能見度。他強調，與捷克有深厚情誼的台灣，便是捷克建立太空國際合作的首要對象之一。

太空中心提到，台捷太空交流團5天行程，除參訪捷克航太研究中心(VZLU)，也拜訪捷克航太相關產業，包含特殊光學與光電系統研究中心Toptec、光電解決方案供應商Crytur、捷克科學院天文研究所、雷射研究中心HiLASE、衛星元件製造商SAB Aerospace、衛星線束製造商GL Electronic、電子測量儀器商BS Sensors、複合材料商5M，衛星解決方案供應商TRL Space、測試服務商Frentech Aerospace等，使台灣代表團從不同面向充分認識捷克太空研發量能。