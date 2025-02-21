台灣向WTO遞交漁業補貼協定 擴大國際組織合作

金管會要成立亞洲資產管理中心，推動設立「家族辦公室」是其中一項重要的政策目標，家族辦公室在銀行眼中是「大戶中的大戶」，台灣前20大富豪應都已設立的家族辦公室，是如何運作？外商銀行親揭其神秘面紗。 在亞洲區的高資產管理業務規模排名前三大的渣打銀行，第一家在台「國際私人理財中心」日前在台中開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管，同時也是大中華暨北亞區財富管理占消費金融負責人洪子寓，和台灣渣打銀行總經理邢保利雙雙出席開幕儀式。兩人透露外界向來陌生的「家族辦公室」運作。...

2025-02-21 10:00