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台灣向WTO遞交漁業補貼協定 擴大國際組織合作

中央社／ 台北21日電

農業部漁業署今天說，為維護漁業資源及接軌國際趨勢，駐WTO代表羅昌發已於瑞士時間18日遞交漁業補貼協定接受書給WTO，台灣成為第90個存放會員，將持續參與國際間漁業談判。

農業部漁業署今天發布新聞稿指出，世界貿易組織（WTO）在民國111年6月17日第12屆部長會議（MC12）採認通過漁業補貼協定條文，包含禁止補貼非法未報告及不受規範（IUU）漁業、禁止補貼針對過漁魚群（OFS）的漁業、協助開發中會員能力建構、成立專責委員會處理會員透明化義務並提供諮詢，並於WTO總會員數166個中2/3，也就是111個會員完成國內審議程序且交存於WTO後，漁業補貼協定始生效。

漁業署今天表示，為接軌國際趨勢，漁業署遵循並經總統賴清德簽署批准世界貿易組織（WTO）漁業補貼協定接受書，由羅昌發於瑞士時間18日遞交至WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），成為第90個存放會員，為該協定達2/3會員存放生效門檻邁進一步。

漁業署指出，近年全球逐漸重視保育海洋資源、避免過度捕撈漁業行為，協定可促使WTO會員國減少對過度漁撈的補貼行為、提升漁撈資訊公開透明，並擴大與其他國際組織及區域漁業管理組織間合作。

漁業署表示，WTO漁業補貼條文內容與台灣漁業管理政策相符，因此正式交存該協定接受書以表支持，且將持續參與國際間漁業談判，以共同守護漁業資源永續。

WTO 漁業署 農業部

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