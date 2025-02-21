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朱立倫：AI戰先解決缺電 轉型非碳家園是趨勢

中央社／ 記者張祈花蓮縣21日電
國民黨黨主席朱立倫。記者杜建重／攝影
國民黨黨主席朱立倫。記者杜建重／攝影

國民黨主席朱立倫今天指出，面對AI戰爭，台灣缺電問題必須先解決，核電延役、轉型為非碳家園是趨勢，國民黨會全力推動。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，朱立倫出席致詞指出，國民黨立委落實地方自治完成財劃法修正案、推出80歲以上免巴氏量表、稅收超徵還錢於民等政策法案，不但被民進黨全部反對，還被發起大罷免

朱立倫指出，「總統賴清德將司法、罷免2把刀放手上，不聽話就辦誰」，不只鬥在野黨，也鬥黨內不同派系的人，相信不只國民黨民意代表感受深，民進黨的立法委員、議員也感受很深。

朱立倫提到，國民黨會持續推動還稅於民、增加該放的國定假日，面對未來AI戰爭必須先解決台灣缺電問題，包括核電延役，設立電力獨立監督委員會，讓台灣從非核家園變成非碳家園。另外，AI基本法、長照基本法也會全力推動。

國民黨立法院總召傅崐萁近日缺席朝野協商赴香港惹議，他會前接受媒體聯訪指出，花蓮去年歷經地震、風災還沒有復甦，中央單位卻放任花蓮自己突破困境，他自費去香港是為花蓮推廣觀光。

傅崐萁強調，身為國會議員，到哪裡都代表國家的政策，國會議員要歡迎世界觀光客走進台灣，「難道賴總統、卓院長敢公然宣布不支持香港觀光客到台灣？」

他指出，身為公眾人物，所有行程都很公開，身為國會議員，是否每個生活行程都要報告，若113席立委都要公布行事曆，願意跟大家一起公開。

傅崐萁指出，賴總統一手透過行政院長卓榮泰、綠營黨團總召柯建銘希望立法院協商，一手又要推大罷免，就是想拿回五院獨缺的立法院、要罷免立法院長韓國瑜，呼籲賴總統善心善念，好好思索台灣的出路。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，黨內立委是撐起國民黨最大的力量，罷免傅崐萁們如同剷除朱立倫的左膀右臂，在野黨跟執政黨本該互相制衡、監督，國家絕不能只有1個政黨獨大。

AI 國民黨 朱立倫 缺電 罷免

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