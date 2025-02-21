景順：看好大陸科技股 對美國通膨擔憂加劇

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，大陸股票的評價多年來一直很有吸引力，一些重要催化劑的出現讓情況發生變化。大陸股票市場，尤其是大陸科技股，可望會有長遠的上漲空間。美國通膨重燃的擔憂加劇，將密切關注市場通膨預期和消費者通膨預期，因為這些資料對美聯準會而言十分重要。

Kristina Hooper表示，大陸股市2025年以來持續上漲，延續自2024年底開始的強勁表現。大陸股市去年上漲的一個初期催化劑，是大陸官方政策制定者的重大刺激性政策。最近幾周漲勢則主要是由於DeepSeek人工智慧的進展，讓市場倍感興奮。DeepSeek帶來各種有利因素，包括提高效率、縮減成本、提供更強計算能力，並且也大大降低各行各業使用人工智慧的門檻，這些有利因素或能惠及許多大陸公司，進而推動大陸股票重估，大陸企業正在向價值鏈上游邁進，某些行業可提供極具競爭力的產品。

基於調查的通膨預期資料：有幾個不同的調查可以反映消費者對未來通膨的預期，這些調查資料很重要，美聯準會關注這些調查並據此採取行動。在密西根大學消費者調查中，消費者的通膨預期大幅躍升。但在紐約聯邦儲備銀行消費者預期調查中，並未看到資料顯著上升；該調查顯示，消費者對未來一年和未來三年的通膨預期保持在3.0%不變。然而，對未來五年的通膨預期上升了0.3個百分點至3.0%，漲幅較大。世界大型企業聯合會（Conference Board）的消費者通膨預期也是如此，消費者對未來一年的通膨預期從12月的5.1%上升至1月的5.3%。

Kristina Hooper表示，基於市場的通膨預期資料顯示，關鍵指標是TIPS和美國公債殖利率間的利差，即所謂的盈虧平衡通膨率。在過去幾個月裡，五年期盈虧平衡通膨率顯著上升，從2024年9月6日的1.86%升至上周五的2.62%。

10年期美國公債殖利率今年以來備受關注，許多人都在猜測它是否會升至5%這一讓人不安的水準。Kristina Hooper表示，10年期美國公債殖利率不會再大幅攀升 – 除非通膨重燃，或者人們對財政赤字的擔憂加劇，債券債券義和團（bond vigilantism）盛行，當然情況將取決於川普政府的政策議程和執行情況。基本情境是10年期美國公債殖利率今年不會突破5%，但鑒於不確定性增加，殖利率的確會出現一些波動，對財政赤字的擔憂確實可能會推動殖利率走高，但不會大幅上升。

美國經濟衰退並非Kristina Hooper的基本預測。然而，自從美聯準會開始其激進的緊縮週期以來，需要仔細觀察是否有跡象顯示緊縮已經對美國經濟造成實質性的損害。到目前為止，這種情況還沒有發生。不過，聯邦雇員的大規模裁員已經開始，一些知名企業也宣布大幅裁員，這可能對經濟造成重大影響。而美聯準會主席鮑爾曾指出如果裁員增加，低就業成長將是一個令人擔憂的經濟問題。

Kristina Hooper認為，年初至今，黃金持續上漲並屢創新高，這是黃金價格長期漲勢的延續，受到多個不同因素推動。有關美國關稅政策的擔憂，導致地緣政治不確定性增加，這推動對黃金避險資產的需求。其他需求驅動因素包括對美國過度財政支出的擔憂、對金價並不敏感的央行買入行為，以及投資人購買黃金的工具增多。如果央行開始減少購買，或烏克蘭和平協議取得成果，金價可能會有所下降。但黃金價格的走勢很可能會向上，因為美俄之間單獨達成的任何和平協定都會讓歐盟感到緊張，有關地緣政治風險的看法甚至會進一步上升。