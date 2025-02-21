企業最愛哪種人才？2025年五大熱門職業大公開

台灣就業市場正面臨重大變革！薪資查詢平台《比薪水》最新調查剖析2025年企業急需的五大熱門職業，反映數位轉型加速的趨勢。

「職涯教練」成為近年企業爭相邀約的新興職務，這與疫情後工作型態及人口結構轉變息息相關。這群專業人士運用教練學知識、生涯發展理論，協助員工或求職者規劃職涯。目前雖無證照要求，但相關培訓機構、新創公司已相繼成立。

「資安工程師」更是企業搶破頭的熱門人才，金融、電商、醫療等產業紛紛加碼資安預算。企業尋找的不只是系統防護專家，更要求熟稔相關法規的複合型人才。

誰能引爆社群聲量、創造品牌話題？「社群小編」已成為企業必備戰力。不論新創或老字號，都在尋覓能掌握時事又兼顧品牌形象的社群達人。時下最夯的 Threads 等新興平台，更考驗小編的創意功力。

政府推動 2050 淨零排放，帶動企業大量徵才，「再生能源工程師」需求暴增。從系統設計到設備維護，再到技術研發，這類人才需跨足多元領域，發展前景備受看好。

不過，最缺人的莫過於「機器學習工程師」，各產業搶攻AI商機掀起人才爭奪戰。《比薪水》指出，華碩（2357）、國泰世華、台達電（2308）等指標企業都在積極布局，展現台灣在 AI 領域的實力。

《比薪水》團隊也建議，選擇職業不應單看薪資，更要評估產業前景。求職者應把握市場趨勢，及早準備，在產業變革中找到最適舞台。