快訊

林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實…檢認有串證之虞聲押

iPhone 17 Air太薄「續航陷危機」？蘋果用iPhone 16e找到解方了

竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

企業最愛哪種人才？2025年五大熱門職業大公開

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
薪資查詢平台《比薪水》最新調查剖析2025年企業急需的五大熱門職業。示意圖。美聯社
薪資查詢平台《比薪水》最新調查剖析2025年企業急需的五大熱門職業。示意圖。美聯社

台灣就業市場正面臨重大變革！薪資查詢平台《比薪水》最新調查剖析2025年企業急需的五大熱門職業，反映數位轉型加速的趨勢。

「職涯教練」成為近年企業爭相邀約的新興職務，這與疫情後工作型態及人口結構轉變息息相關。這群專業人士運用教練學知識、生涯發展理論，協助員工或求職者規劃職涯。目前雖無證照要求，但相關培訓機構、新創公司已相繼成立。

「資安工程師」更是企業搶破頭的熱門人才，金融、電商、醫療等產業紛紛加碼資安預算。企業尋找的不只是系統防護專家，更要求熟稔相關法規的複合型人才。

誰能引爆社群聲量、創造品牌話題？「社群小編」已成為企業必備戰力。不論新創或老字號，都在尋覓能掌握時事又兼顧品牌形象的社群達人。時下最夯的 Threads 等新興平台，更考驗小編的創意功力。

政府推動 2050 淨零排放，帶動企業大量徵才，「再生能源工程師」需求暴增。從系統設計到設備維護，再到技術研發，這類人才需跨足多元領域，發展前景備受看好。

不過，最缺人的莫過於「機器學習工程師」，各產業搶攻AI商機掀起人才爭奪戰。《比薪水》指出，華碩（2357）、國泰世華、台達電（2308）等指標企業都在積極布局，展現台灣在 AI 領域的實力。

《比薪水》團隊也建議，選擇職業不應單看薪資，更要評估產業前景。求職者應把握市場趨勢，及早準備，在產業變革中找到最適舞台。

工程師 社群 薪水

延伸閱讀

中華電拚永續 培育領導人才

站櫃枱才是她想要 肢障女樂觀勇闖職場實現夢想

零售業數位轉型 經部：消費者行動支付比重增至11%

職訓最搶課程換手 北市職能培訓AI類報名數爆炸、第三名意料之外

相關新聞

企業最愛哪種人才？2025年五大熱門職業大公開

台灣就業市場正面臨重大變革！薪資查詢平台《比薪水》最新調查剖析 2025 年企業急需的五大熱門職業，反映數位轉型加速的趨...

賴總統呼籲 打造「非紅供應鏈」…致力維護台海穩定

賴清德總統昨（20）日向國際社會提出三大呼籲，一，威權主義愈集結，民主陣營應要愈團結；二是共同打造全球「非紅供應鏈」；三...

施耐德電機引領企業迎接碳定價挑戰 協助中小企業探索減碳新機會

隨著全球關注氣候變遷的議題日益增加，各國政府紛紛推出了碳定價政策，包括碳稅、碳費及碳交易市場等措施，以經濟手段促使企業減...

送錢給美國不如將台幣升值！拆解對等關稅台灣最該擔心的事：別等川普提更激烈方案

美國總統川普（Donald Trump）近日再度針對半導體產業發表強硬言論，指控台灣「搶走美國的晶片生意」；川普並簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵「對等關稅」(reciprocal tariffs)。

FXTM 富拓：歐洲股市在今年全球金融市場表現最為亮眼

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，2025年2月，全球金融市場的焦點集中在美國總統川普、關稅戰以及俄烏談判，這些...

到處蒐集水電資料 彭啓明自稱變「小弟」

環境部長彭啓明與經濟部長郭智輝才因四接環評爭議開槓，不和風波平息不久，彭啓明昨天又自爆，他在政府內部「變成小弟」，找大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。