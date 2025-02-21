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施耐德電機引領企業迎接碳定價挑戰 協助中小企業探索減碳新機會

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
施耐德電機服務關鍵客戶暨產業及永續發展事業部總經理洪志賢。記者林俊良／攝影
施耐德電機服務關鍵客戶暨產業及永續發展事業部總經理洪志賢。記者林俊良／攝影

隨著全球關注氣候變遷的議題日益增加，各國政府紛紛推出了碳定價政策，包括碳稅、碳費及碳交易市場等措施，以經濟手段促使企業減少碳排放。這不僅僅是對企業成本結構的威脅，更是一個企業在競爭中取勝的新機會。法商施耐德電機面對碳定價時代的到來，不斷地在政策下進行自我調整與升級，現在也開始協助中小企業在減碳的趨勢中，找到新的出路。

碳定價政策的挑戰與機會

台灣政府計畫於2025年正式徵收碳費與碳稅，將所有碳排放較高的產業納入碳定價政策的範疇。對於台灣的傳產與製造業來說，無疑是一次重大的財務挑戰，特別是在能源密集型產業，碳費和碳稅的徵收將大幅增加生產成本，並可能進一步影響企業的市場競爭力。

施耐德電機成立於1836年，擁有超過180年的歷史，是全球領先的能源管理公司。最初從電路系統建設起步，20多年前，為了實現數據透明化的目標，積極投身數位化管理的潮流。隨著網際網路、行動網路的興起，以及物聯網的快速普及，施耐德電機不僅讓數據變得透明，還透過人工智慧分析實現數據自動化管理。

施耐德電機策略客戶暨產品部門總經理洪志賢表示，在過去的數十年裡，減碳的問題通常被視為一項社會責任或環保議題，許多企業在政策和市場壓力的推動下，才會逐步改變其生產與運營方式。

根據全球銀行與經濟研究機構的預測，碳排放將在未來十年內成為企業運營的一個關鍵成本，一定會迫使企業重新思考它的經營模式。當然，對於先進的製造業與服務業來說，這也為它們帶來了減少碳排放、降低能耗的機會。洪志賢說，施奈德在減碳的路上也沒有少走彎路，但是現在可以透過智能化能源管理、清潔能源技術以及高效的生產過程，讓企業能夠不僅達成政府的減碳目標，還能夠實現長期的成本節省和競爭優勢。

企業最佳減碳夥伴：減碳行動包

洪志賢表示，施耐德電機作為全球領先的能源管理與自動化解決方案提供商，致力於幫助企業應對碳定價時代的挑戰。洪志賢指出，施耐德電機的「減碳行動包」是一套專為企業量身定製的減碳解決方案，可協助企業從基礎建設開始，逐步建立起完善的能源管理體系，實現對碳排放的精準控制和可視化管理。

施耐德電機利用先進的數據分析和能源管理平台，幫助企業準確了解它的碳排放來源，並根據不同的需求和目標，提供定製化的減碳方案。以施耐德電機協助的企業為例，面對即將實施的碳稅與碳費，一間從事電子產品的製造的傳產企業決定與施耐德電機合作，啟動「減碳行動包」。

首先，施耐德電機對該企業的整體能源使用情況進行了詳細分析，了解碳排放來自於大量的生產設備和高耗能的工業流程。通過高效的能源管理系統，讓企業能夠準確監測各項設備的能耗和碳排放，並針對能源密集型部門進行優化升級。

其次，施耐德電機引入了先進的自動化控制系統，通過智能化調度和設備監控，實現了能耗的顯著降低。經過一段時間的努力，該企業成功將碳排放量減少了20%，在市場中獲得了更多的環保認證和客戶青睞。

施耐德電機的解決方案包括綠色材料的使用和能源管理系統的引入。儘管目前在材料回收方面的幫助有限，但施耐德在生產過程中積極使用綠色材料，並將這些經驗分享給中小企業。此外，施耐德也協助企業推動ISO 50001等能源管理標準，以實現更加高效的能源使用。

在綠電的採購方面，施耐德電機提供顧問服務，幫助企業了解如何選擇合適的綠電供應商，雖然目前在台灣不直接介入綠電的採購，但公司在國際市場上已經建立了綠電市場平台，協助企業進行綠電的選擇和交易。

持續創新的永續發展

洪志賢強調，減碳行動不僅是針對短期政策的應對，更是企業實現永續發展的必經之路。在這個過程中，企業需要進行深層次的技術創新，並將環保和能效納入到長期的企業戰略中。

例如，施耐德電機旗下的EcoStruxure™能源管理平台，便是使用物聯網、大數據和人工智能等前沿技術，透過讓各公司收集、分析並自動化對永續發展目標有重要影響的資訊。Resource Advisor 將這些資料集中在一個地方，以便人工智慧和人類專業知識能夠利用這些資料。利用數位創新技術進行能源及資源管理，作出業務決策，加快業績實現。

洪志賢認為，隨著碳定價時代的到來，企業面臨的不僅是挑戰，還充滿了機會。那些能夠適應新政策、積極創新並提高能源管理效率的企業，才能未來的市場中占據優勢。企業的未來將不僅取決於產品和服務的創新，更取決於其在環保和能源管理方面的領先地位。

減碳 碳排放

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