FXTM 富拓：歐洲股市在今年全球金融市場表現最為亮眼

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，2025年2月，全球金融市場的焦點集中在美國總統川普、關稅戰以及俄烏談判，這些議題持續占據市場焦點。然而，從股市表現來看，歐洲股市在今年全球金融市場中表現最為亮眼，成為投資者關注的焦點。

德國DAX指數（GER40）年初至今上漲超過15%，歐洲STOXX50指數（EU50）上漲14%，雙雙創下歷史新高。內部政治風險的緩解、寬鬆的貨幣政策以及地緣政治的穩定，共同為股市提供強勁支撐。不過，川普政府的關稅威脅及全球經濟的不確定性，仍是市場需留意的潛在風險因素。

關稅戰與俄烏談判對歐洲經濟的影響較大，但對股市而言，央行的貨幣政策始終是關鍵決定因素。美國聯準會最新公布的會議紀要顯示，川普政策引發聯準會對通膨上升的擔憂。官員認為，貿易與移民政策變化及地緣政治風險可能推高通膨，而企業普遍表示將通過提價來轉嫁進口關稅成本，這種不確定性降低聯準會短期內降息的可能性。紀要也明確指出，需要看到通膨進一步下降才降息。

相較之下，歐洲與英國央行的寬鬆政策增強市場信心，進一步支撐股市上漲。貨幣寬鬆為企業與投資者提供更多流動性，推動市場繁榮。同時，地緣政治風險的緩解也為歐洲股市帶來額外支撐。加薩停火協議穩定中東局勢，俄烏衝突則有望平息，這些因素綜合作用，使得歐洲股市成為全球投資者的避風港。

面對川普政府的關稅威脅，歐盟正積極採取行動，以防止貿易戰進一步升級。歐盟貿易主管周三（19日）表示，歐盟準備與美國討論降低汽車及其他商品的關稅，以緩解雙方的貿易緊張關係，並將「盡最大努力」避免關稅衝突加劇。

目前，美國對進口歐洲汽車徵收2.5%的關稅，而歐盟則對美國汽車徵收10%的關稅。川普政府要求歐盟降低此關稅，並威脅對歐洲汽車加徵更高關稅。對此，歐盟委員會周二否認已向美方提出削減汽車關稅的提議，但強調「任何關稅削減都必須是互惠互利的，並在公平和基於規則的框架內進行談判」。

儘管歐洲股市目前表現強勁，市場仍須警惕潛在的關稅戰風險與不確定性。川普多次強調「美國長期被世界各國占便宜」。以2024年12月美國進口數據為例，瑞士與德國分別為美國第四、第五大貿易夥伴。這意味著，一旦美國完成對中國大陸、墨西哥、加拿大的關稅談判，歐洲或將成為下一個目標，僅是時間問題。

若美國對歐洲加徵關稅，將直接衝擊歐洲出口導向型經濟，特別是德國是以製造業和汽車製造為核心的經濟體。此外，貿易戰恐進一步擾亂全球供應鏈，加劇市場波動性，削弱投資者信心。

從日線圖來看，歐洲STOXX 50 指數（EU50）持續上行，日前在創歷史新高後回落收跌。目前需關注EU50已突破5,450區間的上行通道阻力區，這可能反映短線轉勢的可能。

關鍵支撐位需關注5,450水準會否回落至上行通道內，下方支持在5,367、5,320、5,270水準。上方如能在5,450水準見支持並不跌破，有可能進一步再創歷史新高。

同樣地，德指DAX （GER40）的走勢與EU50幾乎一致，但上漲通道形態更加明顯。近期，也是創出目前最新的歷史高點22,955水準後收跌回落。回檔下關注22,360水準可否站穩並進一步上行。