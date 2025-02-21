到處蒐集水電資料 彭啓明自稱變「小弟」

環境部長彭啓明與經濟部長郭智輝才因四接環評爭議開槓，不和風波平息不久，彭啓明昨天又自爆，他在政府內部「變成小弟」，找大家定期來開會，拜託台電、水利署、經濟部、國科會提供資料，讓環境部可以整理資料，重新設定淨零路徑。

彭啓明昨出席ＤＳＥＴ半導體產業對台灣水與電力資源衝報告，他在致詞指出，他到政府部門工作，最主要是重新設定淨零路徑，提高淨零目標，二○三○年減碳目標到百分之卅，二○三五年減到百分之四十，要很努力才能達到，但過程中可能出現很多變數，例如國內半導體產業的成長，台積電何時會蓋新廠等等。

彭啓明說，這些資料要來回詢問並計算，若能有很好的資料平台，在濾除商業機密後再透過平台統整，有助於達到很好資料治理的效果，但資料治理在淨零路徑上還是有點缺乏，但環境部已在盡量彌補。

他說，在政府內部，「我就是變成小弟在幫忙大家去hold這個team」，讓大家能定期來開會，「拜託台電可以給我們多一點資料，拜託水利署給我們多一點訊息，拜託經濟部門對經濟發展，拜託國科會對人口未來的預估、用水多少等等」，環境部需要這些資料才能做事。

前次彭啓明抱怨被當小弟，是發生在今年一月台電四接環評初審前，守護外木山行動小組指經濟部長郭智輝曾在受訪時說，「四接環評基本上已通過」，還在工研院內部會議上指責彭啓明「搞不定環團」，彭啓明因此在臉書發文「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」。