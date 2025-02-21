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半導體吃電 夜間供電警戒

聯合報／ 記者陳儷方林莉林海／台北報導
國科會轄下智庫ＤＳＥＴ昨發布報告指出，先進製程擴廠的用電需求成長，預估二○二五至二○二七年，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於百分之六。圖為新竹科學園區。本報資料照片
國科會轄下智庫ＤＳＥＴ昨發布報告指出，先進製程擴廠的用電需求成長，預估二○二五至二○二七年，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於百分之六。圖為新竹科學園區。本報資料照片

半導體產業成台灣護國群山，但水電供應問題也成為焦點。國科會轄下智庫ＤＳＥＴ指出，二○二五至二○二七年，在最壞情境下，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於百分之六，顯示先進製程擴廠的用電需求成長，對台電供電能力的衝擊。

根據台電的標準，備轉容量率大於等於百分之十，亮出代表供電充裕的綠燈；百分之十至百分之六則為代表供電吃緊的黃燈；小於等於百分之六則進入供電警戒的橘燈。一旦備轉容量掉到九十萬瓩以下，代表限電警戒的紅燈；備轉容量五十萬瓩以下就亮黑燈，進入限電準備。

科技、民主與社會研究中心（ＤＳＥＴ）昨天首度發布與環境權保障基金會共同撰寫的「氣候變遷與其基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」，針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，進行分析。

針對護國神山台積電的用電情況，ＤＳＥＴ指出，台積電雖已投資節能與綠能，近年因產能不斷擴張，用電量約呈現每五年翻倍的趨勢。

考量台積電二奈米廠房預計分別於二○二五、二○二六年陸續量產，ＤＳＥＴ表示，根據已通過的環評或環差報告書，結合主要科學園區的用電負載數據，考慮二奈米製程可能所需的新增用電量後，主要科學園區的最大用電負載將一舉攀升至七點五一ＧＷ（百萬瓩），占全台於二○二四年最大用電負載四十一點一九ＧＷ的百分之十八點二三。

ＤＳＥＴ根據台電的公開資料推估，納入台積電二奈米製程用電需求後，總量上台灣並無夜尖峰用電量超越系統最大可供電能力的問題，但若採取最劣情況估算，二○二五至二○二七年，夜尖峰備轉容量率可能偶爾出現略低於百分之六的情況。

ＤＳＥＴ說，這顯示出二奈米先進製程擴廠的用電需求成長，對台電系統供電能力的衝擊。因此台電應該持續發展分散式電力系統，增加輸配電設施，同時提高儲能設備裝置量，才能避免單一事件誘發大規模停電的風險。

與會的台電供電處處長劉建勳表示，現在北部用電量占全台百分之四十，但發電量僅占百分之廿八，中南部則相對均衡，才會形成「中電北送」、「南電中送」的現象，台電因此透過引導高用電產業向中南部遷移，縮小供需差距，提升電網利用效率，並減少長距離輸電的風險。此外，台電也致力於將變電所屋內化，除了氣候外，與颱風等自然災害抗衡。

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