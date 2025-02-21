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元月外銷訂單 終止連十紅…經部估前二月有望轉正

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部發布1月外銷訂單金額為469.7億美元。聯合報系資料照
經濟部發布1月外銷訂單金額為469.7億美元。聯合報系資料照

經濟部昨（20）日發布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3%，中止連續十月正成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，主要因川普2.0拉貨潮淡化，加上春節因素、及大陸同業低價競爭影響。經濟部預期，合併今年前兩月接單，有望轉回正成長。

展望未來，黃于玲指出，高效能運算、AI等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，可望支撐外銷訂單成長動能。預期2月接單金額在435億美元至455億美元之間，年增15%至20%。合併1至2月接單金額估905億至925億美元之間，預計將呈年增5%至7.3%。

近一年外銷訂單金額及年增率
近一年外銷訂單金額及年增率

經濟部統計處過去三個月針對川普2.0拉貨潮進行調查，去年11月調查200多家廠商，有8.3%廠商表示有提前拉貨；去年12月和今年1月都是調查402家，分別有9%及1%廠商表示有因川普2.0而提前拉貨。黃于玲說，川普2.0拉貨潮已經顯現了，但有持續淡化情形。

黃于玲指出，因高效能運算及AI應用擴增，帶動1月電子產品接單成長，這也是支撐1月接單主要動能，但這與美國貿易政策並未有明顯關聯。

在傳統產業部分，2024年下半年接單一度出現曙光，不過，1月皆一面倒呈年減局面，且跌幅甚深，基本金屬1月接單年減21.7%、機械產品年減4.7%、塑橡膠製品年減20.5%、化學品年減19%。黃于玲說，除了面臨中國大陸低價競爭影響之外，春節落點不同也影響很大，她認為，單從1個月尚難判斷全球終端需求是否回溫，以及傳產未來接單情勢。

經濟部統計指出，今年1月外銷訂單海外生產比為44.8%，較上年同月下降4.2個百分點，不僅是2008年1月同期新低，也是2007年2月以來單月最低。黃于玲說，主要是電子產品及資訊通信產品廠商提高國內生產比重。

黃于玲表示，國際政經情勢及地緣政治風險瞬息萬變，恐干擾全球經濟情勢，美國川普政府也不斷更新經貿政策，對於外銷訂單展望難以預期長期接單情勢，只能看到下個月。待廠商根據新的政經情勢作出新的因應，以及需求變動，就會反映在訂單上。

經濟部

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