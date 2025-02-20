去年對外直接投資額創高

中央銀行昨（20）日公布2024年第4季與2024年全年國際收支帳，因出口暢旺、國人熱中海外旅遊，以及台積電等電子大廠陸續赴海外設廠等因素，去年單季與去年全年，合計締造六項歷史新高紀錄。

央行經研處副處長陳裴紋表示，去年全年經常帳下商品貿易順差1,007億美元、初次所得順差303.3億美元、旅行收支逆差104億美元、金融帳下直接投資210.5億美元、直接投資資產319.8億美元，以及去年第4季，經常帳下初次所得順差114.5億美元這六大項目，全數締造歷史新高紀錄。

央行統計顯示，2024年全年經常帳順差1,138.3億美元，為歷年第二大，金融帳淨流出943.9億美元，國際收支順差108.8億美元。

儘管金融帳已連58季淨流出，為史上最長淨流出紀錄，但央行強調，經常帳是統計對外商品及服務等交易，若商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

台灣出口暢旺，去年全年經常帳下商品貿易順差1,007億美元，創歷史新高；全球掀起供應鏈重組浪潮，台積電前進日本熊本、美國亞利桑那等地擴廠及世界先進、文曄科技、鴻海等案，促使金融帳下直接投資、直接投資資產項目均締造新猷，廠商海外設廠獲配股利等所得，計入初次所得，去年第4季與去年全年，初次所得均寫歷史新高。

相較於國人出國旅遊熱，來台旅客人數未見明顯增加，去年全年，經常帳下旅行收支逆差擴大至104億美元，為歷年最大。