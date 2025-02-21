AI需求熱…外銷美國續成長 元月金額達163.8億美元

經濟部昨（20）日發布外銷訂單，儘管受到春節因素影響，但元月台灣自美國接單163.8億美元，仍是歷年同月第二高，年增6.4%，不畏春節因素逆勢成長，主要是美國對人工智慧（AI）需求仍熱絡，帶動電子產品訂單持續成長。

另外，今年元月台灣自東協接單金額達92.4億美元，創歷年同月新高，主要是接獲一次性高達12億美元的船舶大單。

1月主要接單地區下單情況

元月五大接單市場中，僅自美國、東協、日本接單維持正成長，中國大陸及香港、歐洲市場相對黯淡，年減幅皆超過一成。

經濟部昨日發布統計，元月台灣接自美國訂單163.8億美元，月減10.4%，年增6.4%，以電子產品增加16.4億美元或增25.7%較多。經濟部統計處長黃于玲表示，因美國AI需求熱絡，帶動電子產品訂單成長；至於資訊通信產品訂單受到春節基期不同，減少5.9億美元。

元月中國大陸及香港訂單為86.8億美元，月減24.1%，年減18.3%，以電子產品減少11.1億美元或減19.1%較多。黃于玲分析，大陸是我海外生產最大基地，需從台灣出口電子產品中間材，部分是受到春節落點不同影響，以及部分已提前拉貨，因基期較高，所以年減幅度較深。

元月東協訂單92.4億美元，月增12%，年增1.7%，以運輸工具增加12.6億美元或增178.6倍較多，惟資訊通信產品減少9.4億美元或減24.9%，抵銷部分增幅。黃于玲表示，元月自東協接自一筆12億美元大單，若扣掉這筆大單，在春節因素影響下，東協接單也會呈年減。

其餘市場方面，元月自歐洲接單58.6億美元，月減20.6%，年減12.4%，以資訊通信產品減少3.5億美元或減11.6%較多，電子產品減少1.6億美元或減13.4%次之；日本接單23.5億美元，月減11.7%，年增8%，以資訊通信增加1.4億美元或增29.2%較多。

另外，元月外銷訂單海外生產比44.8%，較上年同月下降4.2個百分點，主因電子產品及資訊通信產品廠商提高國內生產所致。