四接環評 26日再闖關

協和電廠更新改建案（四接）下周三（26日）將闖關環評大會，環境部長彭啓明昨（20）日表示，環評並不是聲量大就會贏，也並非零和遊戲，環境部秉持專業審查，絕對沒有護航。

四接再掀環評大戰，環境部今年初召開四接環評初審時，罕見從早到晚召開一整天會議，整天下來高達55位民眾表達意見，其中46人為現場發言，另有九人是透過電話參與，正反意見正面交鋒，也讓環評專案小組罕見作出「建議通過」及「不同意開發」兩案並陳的結論，將於下周環評大會討論。

若在下周大會順利闖關成功，將代表歷時多年的四階環評終於畫下句點；若不同意開發，台電擔憂將對供電穩定產生變數；若議而不決，再留待下次討論，四接環評將進入延長賽。

彭啓明昨日表示，下周四接環評，他將不會出席參與，主因他過去在民間時，曾與台電合作天氣風險評估相關工作，因此以最高規格、自我要求迴避，會議將由次長葉俊宏主持。

彭啓明表示，環評並不是聲量大、人數多就會贏，也並非零和遊戲，是由環評委員做最後決定，他尊重各界意見，過去幾次會議中，各界意見也都有提出，若有新的說法也都很歡迎；他強調，環境部絕對沒有護航，都是依法讓會議能順利進行。

台電先前表示，四接對於穩定供電有其重要性，而穩定供電需以「區域平衡」為核心，隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩和平電廠的130萬瓩可用，供應量遠低於區域需求，屆時北東電網缺口達470萬瓩以上。