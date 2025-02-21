國科會旗下智庫發布報告…半導體用電激增 供電警戒

半導體先進製程用電成長，國科會轄下智庫DSET昨（20）日發布報告指出，台積電（2330）近年因產能擴張，用電量約呈每五年翻倍成長；台灣整體雖無缺電疑慮，但未來三年台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%，考驗台電供電能力。

根據台電標準，備轉容量率大於等於10％，代表供電充裕，供電亮綠燈；10％至6％則為代表供電吃緊，亮黃燈；小於等於6%則代表供電警戒的橘燈。一旦備轉容量掉到90萬瓩以下，代表限電警戒的紅燈；備轉容量50萬瓩以下就亮黑燈，進入限電準備。

國科會智庫半導體用電報告重點

DSET全名為「科學、民主與社會研究中心」，為國科會轄下智庫，昨日發布「氣候變遷與基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」，分析台灣半導體產業用水、用電。

報告指出，隨半導體晶片處理技術提升，相同製程每單位產量能耗率雖正在下降，但由於製程產量與品質增加，使半導體製造整體耗電量仍攀升。

報告更指出，台積電雖已投資節能與綠能，近年卻因產能不斷擴張，用電量約呈現每五年翻倍成長的趨勢。

隨著用電成長，另外台積電2奈米預計今年起陸續量產，外界關切台灣是否面臨缺電危機。報告指出，若考量台積電2奈米廠房預計分別於2025、2026年陸續量產，根據已通過的環評或環差報告書，結合主要科學園區用電負載數據，考慮2奈米先進製程可能所需新增用電量後，主要科學園區最大用電負載將一舉攀升至7.51GW（百萬瓩），占全台於2024年最大用電負載41.19GW的18.23%。

報告指出，考慮經濟部所評估的用電需求年成長率，加上目前已知2奈米先進製程的最高用電量1.928GW後，以此估算台電2025年至2035年每天夜尖峰的供電能力表現，結果指出，總量上並無缺電疑慮，然而未來三年（2025年至2027年）夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%。