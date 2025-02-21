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賴總統呼籲 打造「非紅供應鏈」…致力維護台海穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統昨（20）日向國際社會提出三大呼籲。聯合報系資料照
賴清德總統昨（20）日向國際社會提出三大呼籲。聯合報系資料照

賴清德總統昨（20）日向國際社會提出三大呼籲，一，威權主義愈集結，民主陣營應要愈團結；二是共同打造全球「非紅供應鏈」；三是團結重現和平曙光。

賴總統表示，台灣對和平沒有幻想，會維持台海現狀；不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴原則下與中國對話，致力維護台海和平穩定。

賴總統向國際社會三大呼籲
賴總統向國際社會三大呼籲

賴總統昨日出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式並致詞，他強調，他要誠摯感謝國際社會持續關注台海議題。近來美國總統川普與日本首相石破茂發表美日領袖聯合聲明，也展現對台海和平穩定及對台灣參與國際事務的堅定支持。

面對複雜國際情勢，賴總統對國際社會提出三點呼籲。一，威權主義愈集結，民主陣營應要愈團結。就在幾天前，美國、日本、南韓外長首度會晤，共同強調維護台海和平穩定的重要性，表達並肩反對任何破壞民主制度、經濟獨立和全球安全穩定行為。對此台灣也將持續貢獻己力。

賴總統說，近期他宣布優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上。去年總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，凝聚政府和民間力量，提升國防、民生、災防、民主四大韌性，也將與民主陣營深化戰略夥伴關係，達成世界和平目標。

二，共同打造全球「非紅供應鏈」，民主陣營要能有效嚇阻威權主義擴張，必須有強大科技實力作為國防骨幹並促進產業發展，面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷衝擊，台灣有能力也願意跟民主陣營團結合作，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」。

身為半導體大國，台灣更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

賴總統強調，希望以台灣為基地，串聯民主夥伴力量，讓彼此在半導體產業鏈都能扮演適合角色，深化互利互補的科技合作，有助提升嚇阻力量，維護全球安全。

三，讓我們團結重現和平曙光。中國對台灣文攻武嚇從不間斷，去年多次對台海發動軍事演習，對印太地區和平與穩定構成威脅。身為國際社會負責任一員，台灣會維持台海現狀，不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴原則下與中國對話，致力維護台海和平穩定。

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