川普2.0拉貨潮淡化！未來台灣接單靠半導體先進製程及伺服器

經濟部統計處20日發布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3%，中止2024年連續10月正成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，AI及高效能運算需求強勁，但受到農曆春節落點不同影響，加上海外同業低價競爭所致。經濟部預期合併今年前2月接單，有望轉回正成長。

經濟部統計處預測，今年1至2月接單金額905億至925億美元之間，預計將呈年增5%至7.3%。

外界關切因應川普2.0關稅戰，廠商是否提前拉貨現象？黃于玲說，根據經濟部1月調查402家廠商，僅有1%廠商反映係因應川普2.0關稅戰而提前拉貨，這與12月調查結果9%相比，拉貨潮有「淡化」情形。

經濟部統計處過去三個月針對川普2.0拉貨潮進行調查，去年11月調查200多家廠商，有8.3%廠商表示因應關稅戰有提前拉貨；去年12月和今年1月都是調查402家，分別有9%及1%廠商表示有因川普2.0而提前拉貨。黃于玲說，川普2.0拉貨潮已經顯現了，且有持續淡化情形。

黃于玲分析，因高效能運算及AI應用擴增，帶動1月電子產品接單成長，這也是支撐1月接單主要動能，但這與美國貿易政策並未有明顯關聯。

此外，2024年下半年我傳產接單一度出現曙光，1月我四大傳產接單皆一面倒呈年減局面且跌幅甚深，基本金屬1月接單年減21.7%、機械產品年減4.7%、塑橡膠製品年減20.5%、化學品年減19%。黃于玲說，除了面臨中國大陸低價競爭影響之外，春節落點不同也影響很大，她認為，單從1個月尚難判斷全球終端需求是否回溫，以及傳產未來接單情勢。

經濟部統計指出，今年1月外銷訂單海外生產比為44.8%，較上年同月下降4.2個百分點；1月海外生產比同時創2008年1月同期新低，也是2007年2月以來單月最低。黃于玲說，主要是電子產品及資訊通信產品廠商提高國內生產比重。

展望未來，黃于玲指出，高效能運算、AI等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，可望支撐外銷訂單成長動能。預期2月接單金額在435億美元至455億美元之間，年增15%至20%。

黃于玲表示，國際政經情勢及地緣政治風險瞬息萬變，恐干擾全球經濟情勢，美國川普政府也不斷更新經貿政策，對於外銷訂單展望難以預期長期接單情勢，只能看到下個月。待廠商根據新的政經情勢作出新的因應，以及需求變動，就會反映在訂單上。